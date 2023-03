¿Volvería Carolina Jaume con Allan Zenck? : “Después de haber probado la limpieza de un hombre lo dudo”

Ni la tentativa de una nueva demanda en su contra, logra intimidar a Carolina Jaume, la ahora integrante de ´Agárrate´ se llevó todas las miradas del espacio digital de farándula, tras hacer un muy polémico debut, en el que habló entre muchas cosas, de la posibilidad de volver con quien ha sido su cita permanente en los tribunales de justicia por más de 2 años, su ex esposo, Allan Zenck.

La presentadora fue abordada por su compañera de set, Mayra Jaime, acerca de varias interrogantes que más de un reportero se hace y que asegura la audiencia también se plantea ¿Aún existe amor entre Carolina Jaume y Allan Zenck? ¿Existe la posibilidad de que vuelva con su ex?

Ante estas dos preguntas, Carolina Jaume, fue directa, no titubeó y dijo; “Es probable”, acerca de la existencia de aunque sea un mínimo visaje de amor entre ella y Zenck, y para la segunda, aseguró que volver; “Después de que yo he disfrutado los beneficios de la limpieza de un hombre y la pureza, lo dudo mucho”.

Un comentario que para la vista de muchos podría catalogarse como un tanto arriesgado, tomando en cuenta la nueva querella legal a la que ahora se enfrenta Jaume, por parte de su ex pareja, quien la acusa del delito de “calumnia”. Aunque ya la también modelo se pronunció acerca de esta demanda, y se mostró sin cuidado, puesto que asegura que ella jamás ha mencionado nombres, lo que la mantiene a su juicio invicta en esta nueva batalla.

¿Cuánto ha gastado Carolina Jaume en demandas?

“Mira, yo me he gastado y lo voy a decir, 70 mil dólares en gastos legales, desde el año 2021 he gastado 70 mil dólares en gastos legales”, explicó Jaume durante su intervención en ´Agárrate´, al tiempo que detalló que el mínimo trámite, equivale a una inversión de al menos 1000$.