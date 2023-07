Mafer Pérez abandonó ´Agárrate´ en vivo, luego que mostraran fotografía de su antes: “No permito que se burlen de mi”

Un nuevo conflicto estremece las pantallas de ´Agárrate´, tal parece que el programa de entretenimiento está destinado a la polémica, y esta vez, fue el turno de Mafer Pérez, la presentadora que llegó al canal de Telepremier hace pocos meses, para suplir a Carolina Jaume, quien renunció en vivo.

La actriz dejó el set de grabación en plena transmisión en vivo, luego de que producción sacara a relucir unas fotografías de su antes, y que fueron pedidas por Mauricio Altamirano el ´Cuy´ de la farándula y Tábata Gálvez. La puesta en el aire de su retrato de hace unos diez años atrás detonó la molestia de la intérprete de ´Compañía 593´, quien se marchó asegurando que no permitiría que se burlaran de ella.

Tras este altercado, Mafer Pérez realizó un live por medio de su Instagram, expresando su molestia y aclarando el por qué de su reacción. “Yo puedo formar parte de la farándula, claro que sí, yo puedo compartir con mis seguidores, he hablado de mi vida sentimental, pero yo no puedo permitir que se estén burlando de mí pues, hay que saber separar las cosas, hay bromas y bromas”, expresó inicialmente Mafer.

Asimismo, Mafer también criticó lo que a su juicio fue un chiste que sobrepasó las líneas del respeto, puesto que hacia relación a su hija, en este comentario el ´Cuy´ intentó insinuar de manera jocosa y un tanto sarcástica, que la hija de Mafer debería hacer contenido de TikToks, con la niña de la familia que actualmente se encuentra involucrada en las mieles del escándalo de la farándula ecuatoriana.

“Lo de ayer me pareció demasiado fuerte, pero ahí si lo siento, yo como madre no, a mí me tocan a mí hija y ahí si yo exploto, y así se lo dije al Cuy, las dos negritas se verían hermosas y cuidadito con querer hacer una mala broma con mi hija, porque con mi hija no”, ahí sí yo lo siento mucho”, dijo.