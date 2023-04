¡Mafer Pérez se une al team del colágeno! ¿Cuántos años le lleva a su nuevo novio?

Un nuevo romance colágeno sacude a la farándula ecuatoriana, la actriz Mafer Pérez, ya dio a conocer a todas luces a quien es su nuevo novio, y a quien ya dedica postales con escritos de amor y sin ningún tipo de cohibiciones en sus redes sociales.

La presentadora fue dejada prácticamente al descubierto por el programa de ´Los Hackers de la farándula´ quienes se encargaron de revelar las que serían las primeras imágenes de los enamorados juntos, disfrutando de lo que a toda vista parece ser una luna de miel, en tierras colombianas.

Luego de hacerse virales las fotografías de la actriz de la teleserie de ´Compañía 593´ junto con su joven novio, Mafer publicó su primer post junto a Robert José Velez, de 25 años.

“En esta vida ya no busco nada más porque te he encontrado a ti ♥️🎵Cómo tú me dijiste, los miedos hay que dejarlos a un lado cuando dos personas saben lo que quieren y hacia donde van”, es el tierno copy que acompaña la imagen de un beso de amor, con el que la también modelo hizo totalmente oficial el inicio de este nuevo capítulo de su vida.

De Robert Vélez, es poco lo que se conoce, los reporteros de ´Los Hackers´ habrían hecho mención de que el joven tal parece sería un empresario, más sin embargo, no dieron mayor detalle.

La también presentadora ya daba indicios de una nueva relación, pues días atrás, Mafer publicó una serie de historias de Instagram, donde posteó imágenes alusivas a un vínculo, o que en su defecto dejaban entre líneas el mensaje de que estaría sucediendo algo, una presunción que ahora ya se da más que por confirmada.

De igual forma, por parte del nuevo caballero que acompaña a Mafer, también habrían dedicatorias de amor, donde ya habría presumido de la rubia ecuatoriana.