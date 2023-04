¡Mafer Peréz tiene nuevo amor! Brayan de la Torre ha quedado en el pasado

Parece que el 2023 es el año del amor en la farándula ecuatoriana, otro de los rostros que ha decidido lanzarse al agua y volver a creer en los mares del cariño, es Mafer Peréz, la actriz ya no tiene como negar su vínculo, unas imágenes donde se le ve posando y besándose con un apuesto joven, fueron dadas a conocer por la cuenta de Instagram de ´Los Hackers de la farándula´.

La presentadora tenía su romance bajo buena reserva, pero tarde o temprano todo sale a la luz, y tal parece que los reporteros de Ecuavisa ya le estaban siguiendo la pista. La rubia no se ha dejado ver ni la primera vez por sus redes con este hombre, sin embargo, Mafer publicó una serie de historias de Instagram, donde se puede apreciar que se encontraba de viaje en tierras colombianas, por lo que se presume que las imágenes donde se observa el mar de fondo, podrían corresponder a esta escapada.

Hasta el momento no se conoce el nombre del nuevo amor de la actriz de ´Compañía 593´ pero si queda claro cual es el sustantivo que queda por sentado ya es historia patria para Mafer, Brayan de la Torre. Hace tan solo algunos meses atrás, la también modelo seguía siendo vinculada a su ex, con quien comparte una hija en común, luego de que se dieran a conocer unas grabaciones donde la presentadora recibía una serenata, más de un rumor aseguraba que de la Torre, estaba buscando volver, pero tal parece que ya el dueño del tierno detalle ha sido develado.

“Saben que, no voy a decir quien, porque cuando no quieres no dices. La serenata estuvo linda, es un detalle muy lindo y yo creo que si es necesario decir que la serenata no la mandó Brayan, porque hay mucha gente diciendo que la serenata la mandó Brayan, que nosotros vamos a volver y no es cierto” explicó la modelo en aquel momento manteniendo así en el anonimato al nuevo galán que la estaría rondando.

Se espera que en las próximas horas, el novio de Mafer ya adquiera nombre, apellido e historial.