¿Quién le llevó serenata a Mafer Pérez? Así respondió la presentadora

Una ola de rumores de reconciliación comenzaban a tomar cada vez más fuerza, ya se podía inclusive sentir en el aire, el regreso de una tierna pareja de la farándula, sin embargo, la presentadora de televisión, Mafer Pérez, protagonista de este escenario amoroso, se encargó de borrar cualquier vestigio de duda o presunción, que rondaba en torno a ella y Brayan de la Torre, quien también es el padre su hija.

Un video donde se ve a la también actriz compartiendo con el exfutbolista, hizo que el ojo de los medios se centrara sobre ella y comenzaran a surgir titulares de reunificación familiar, pero cabe destacar, que la modelo quien participó como panelista en el programa de ´Los Hackers de la farándula´ aseguró de manera firme que lo que tanto se rumora, no tiene nada de cierto, y que simplemente respondió a un encuentro casual, para que su hija pudiese compartir con ambos, en un mismo espacio.

Asimismo, ya tocado el tema de las redes sociales y del amor, Mafer Pérez fue consultada sobre una serenata recibida y el emisor de la misma, pues la presentadora también compartió esta escena por medio de su cuenta de Instagram, donde lució más que complacida con el detalle que en primera instancia se le atribuyó a de la Torre, pero que tras la declaración de Mafer, fue totalmente descartado.

“Saben que, no voy a decir quien, porque cuando no quieres no dices. La serenata estuvo linda, es un detalle muy lindo y yo creo que si es necesario decir que la serenata no la mandó Brayan, porque hay mucha gente diciendo que la serenata la mandó Brayan, que nosotros vamos a volver y no es cierto” explicó la modelo manteniendo así en el anonimato al nuevo galán que la estaría rondando.

De igual forma, aunque ya se sabe que la ecuatoriana estaría recibiendo atenciones de un pretendiente, esta aseguró que: “Yo estoy soltera y voy a seguir soltera”.