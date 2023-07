¿Quién será el tercer eliminado de ‘Yo Me Llamo’? Estos son los imitadores que darán todo por quedarse

el error de Ronald Farina en Yo Me Llamo que no pasó desapercibido (Captura de pantalla)

Una nueva gala de eliminación se vivirá este lunes 10 de julio de 2023 en ‘Yo Me Llamo’, siendo la tercera de la sexta temporada del programa. Natalia Lafourcade, Joy, Widinson, David Bisbal y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ son los imitadores sentenciados.

Cada uno de los participantes ha mostrado crecimiento en el escenario del reality de imitación, pero en la última gala fueron los que cometieron errores “imperdonables” para los jueces o, fueron los que tuvieron el peor rendimiento de ese día.

En el caso de Natalia Lafourcade, el juez Axel continua diciéndole que, aunque canta hermoso, debe hacerse espacio con su propia música “porque para mi no te llamas Natalia”. Esto podría jugar en contra esta noche para la ecuatoriana ya que, no es la primera vez que el jurado argentino se lo comenta. Incluso, durante su audición fue el único juez que no apretó ningún botón en aprobación o desaprobación.

Por otra parte, Joy también ha tenido que trabajar fuerte en su puesta en el escenario. Ha mostrado mejoría y más seguridad, pero sigue sin ser suficiente para Pamela Cortes, Érika Vélez y Axel, sus pasos y desenvolvimiento en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ no tiene fuerza y no muestra a la cantante real.

'Agárrense de las manos' de #YoMeLlamo José Luis Rodríguez 'El Puma' cierra la gala 17 de #YMLL con un estupendo ritmo de viernes. pic.twitter.com/Tw5kmL5v2r — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 8, 2023

En el caso de Widinson, logró sumar puntos al colocarse la peluca, pero pequeños detalles en su manejo del escenario lo llevaron a la sentencia, el público espera que haya logrado trabajar eso para seguir en competencia y que siga siendo uno de los pocos que representa a un artista ecuatoriano dentro del show.

Para David Bisbal, los retos han sido grandes, en sus dos últimas galas no ha logrado alcanzar a su artista y los jueces le han dicho que la canción que elige “te ha quedado grande” aunque ha trabajado en el parecido físico y en incorporar baile, no fue suficiente para salvarse está semana de ser eliminado.

Y de todos los sentenciados, el que más sorprendió fue José Luis Rodríguez ‘El Puma’, el artista cambió algunas palabras del tema ‘Agárrense de las manos’ y eso lo envió directo a la gala de eliminación.

Ahora, solo queda esperar quienes logran cumplir con las expectativas de los jueces que cada vez están más exigentes y cuál imitador no alcanza el objetivo y se va de la competencia. Hasta ahora, Charlie Cardona y Roberto Antonio han sido los eliminados.