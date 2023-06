‘Yo Me Llamo’: Pamela Cortes le pide a Danna Paola que deje la imitación y saque su propia música

La décima gala de ‘Yo Me Llamo’ estuvo llena de fuerza y mucha energía con la presentación de Danna Paola. La joven sorprendió al jurado, que está conformado por Axel, Pamela Cortés y Érika Velez y la felicitaron por el crecimiento que ha tenido desde el día de su audición.

@soykamela como es su usuario en Instagram, superó sus propias expectativas en el reality de imitación, al cantar el tema ‘Sodio’ de la artista mexicana, demostró que está tomando en cuenta todo lo que le dicen los profesores de la escuela y aunque aún le falta trabajar en el tono de voz, para parecerse al de Danna Paola no desafinó, ni perdió el enfoque durante toda su presentación.

Pamela Cortes fue muy enfática en decirle que el talento que tiene es grande y “deberías dejar la imitación y hacer tu propia música”, algo que conmovió a la joven y la hizo llorar en el escenario.

“Dices que te sientes como la sirenita, pero en el cuento de la sirenita, ella no deja el poder y garra que tú has dejado en el escenario hoy. Me encantó, tu evolución ha sido buena. Los movimientos justos, donde no puedas perder el control de tu respiración. Y quiero decirte que a lo que termine este programa, quiero verte siendo colega nuestra que te subas a un escenario con tu música”, fueron las palabras que le dedicó Pamela a la joven Danna Paola luego de su presentación.

De igual forma, Axel y Érika Velez felicitaron a la joven imitadora que lució un atuendo lleno de lentejuelas y brillos para subir al escenario.

“Me encantó, el timbre mejoró muchísimo y se acercó mucho más al de Danna Paola, no desafinaste. Me gustó la puesta en escena, sigue metiendo sensualidad, me gustó mucho”, expresó Axel al evaluar a Danna.

Kamela va en ascenso

La joven que imita a Danna Paola es conocida artísticamente como Kamela, ecuatoriana y con 4 mil seguidores en Instagram, utiliza sus redes sociales para promover su música y lo que hasta ahora ha logrado en el medio.

A través de su canal de YouTube invita a sus seguidores que escuchen su tema promocional, que de seguro empezará a sonar tras la recomendaciones de Pamela Cortes en el show.

Por ahora, está enfocada en el programa de imitación, pero al conocer más de su trabajo, su nombre seguirá sonando en el país y de seguro tendrá el apoyo de más de un artista ecuatoriano.