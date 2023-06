Isabel Pantoja logra estremecer al jurado de ‘Yo Me Llamo’: Su interpretación estuvo llena de lágrimas

Isabel Pantoja en 'Yo Me Llamo'

Las expectativas tras cada gala de ‘Yo Me Llamo’ son cada vez más altas para el jurado, conformado por Axel, Pamela Cortes y Érika Vélez. Durante la novena gala oficial, Isabel Pantoja, junto a Eric Bunbury y Daddy Yankee destacaron y fueron los primeros en salvarse de una próxima eliminación.

En el caso de la intérprete de Isabel Pantoja, los jueces destacaron su actuación y el sentimiento que le puso al tema ‘Era mi vida él’. Resultó ser una interpretación muy emotiva que transmitió el sentimiento al público y al jurado.

Durante la presentación, Isabel Pantoja lloró, mientras de su boca salían las palabras del tema con demasiada emoción. Esto fue felicitado por el jurado, que no dudó en hacérselo saber. Sin embargo, también le hicieron sugerencias como que ingrese altiva al escenario y represente los temas con las manos.

Tras bastidores, la participante estuvo de acuerdo con las observaciones del jurado y aseguró que las lágrimas eran reales “vengo trabajando con los profesores y trató de aplicar todo lo que me dicen. Esta semana se enfocaron en decirme que debo sentir cada una de las palabras que digo y que me ponga en los zapatos de Isabel Pantoja. También recordé aspectos de mi vida que se conectan con la canción y eso, me ayudó a transmitir los sentimientos que vieron en el escenario”, dijo la participante.

La sexta temporada del reality de imitación inició con 32 participantes, pero ya Charlie Cardona quedó fuera de la competencia. En lo que viene, los participantes esperan la segunda gala que determina quien es el segundo en salir, donde hasta ahora estarán Juanita Burbano, Joy y Wdinson.

Hay que recordar que dos de los sentenciados hasta ahora, son representantes de talento ecuatoriano, algo que los jueces han resaltado gala tras gala, felicitando a los intérpretes al no olvidar lo que es del país.