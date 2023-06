¿Qué hace el MasterChef, Henry Alvarado, en Yo Me Llamo? Sus compañeros también fueron

Henry Alvarado en Yo Me Llamo (Instagram)

La gala de esta noche de la sexta temporada de Yo Me Llamo tendrá sorpresas debido a que el propio MasterChef, Henry Alvarado, ‘spoileo’ que estará en el programa. ¿Será que tiene un nuevo talento oculto en el canto?

Pues deber saber, que ‘Henyi’ no fue solo al programa, estuvo bien acompañado por sus amigos: Andrés “El Ajicero” Bastidas, Johanna León y Johjan Valladares, con quien hizo una gran amistad durante su participación en el reality .

Si pensabas que el gran MasterChef fue a Yo Me Llamo a cantar, déjame decirte que no es así. Henry Alvarado fue parte del público de la gala de este 28 de junio y compartió imágenes de su experiencia. No dudó ni un momento en saludar a Erika Vélez, quien es la presentadora y actualmente se desempeña como parte del jurado del programa del mejor imitador del país.

También subió fotos con otro jurado como el gran artista argentino, Axel y desde el público. “Nos vemos hoy en Yo Me Llamo con los chicos @johannaleoncedeno @johjanvalladaress @elajicero. Vean hasta el final un saludo especial a @raul_masterchef”, dice en su post.

Henry nos dijo en exclusiva que fue a Yo Me Llamo que fue a apoyar a todos y que la gala de esta noche será espectacular debido al gran talento que vio. Además, agregó que el artista que le impresionó fue José José y Los Panchos y Vicente Fernández.

No se sabe, si Ronald Farina, hará una mención especial a los concursantes de la última temporada.

Premios

El ganador de la sexta temporada de “Yo me llamo Ecuador” se llevará un auto. Además, 30 mil dólares divididos en los tres primeros puestos. Sin contar toda la exposición que ganará al estar en la pantalla y ganarse el cariño de la gente. Sus seguidores en redes crecerán conviertiéndose en figuras públicas y puertas se abrirán en sus carreras profesionales.

Cada semana se eliminará a un imitador. Luego, en la etapa de clasificación, el jurado determinará a los participantes con mejor desempeño, quienes tendrán que volver a cantar en la gala en vivo. En esta etapa, el público será el encargado de elegir a los mejores imitadores que avanzarán a la semana final.