Marian Sabaté revela que rechazó ser la presentadora de MasterChef Ecuador: “Teleamazonas me ofreció carro y casa para quedarme”

Marian Sabaté fue la invitada de Santiago Castro en el podcast de ‘Calientitos Tv’, que fue publicado en YouTube, el 27 de junio de 2023. durante el programa, la presentadora hizo varias revelaciones sobre su carrera, su economía y propuestas de trabajo que ha rechazado.

Uno de los aspectos que destacó de su carrera, es que antes de iniciar la pandemia, cuando aún trabajaba con Teleamazonas, le ofrecieron ser la presentadora de MasterChef Ecuador, pero ella rechazó la oferta para irse a RTS, un canal de señal abierta “porque me aseguraron que se vendrían grandes cosas”.

“Me ofrecieron dinero para ser parte de MasterChef, para que no me fuera del canal. Teleamazonas me ofreció carro, casa, lo que sea para no irme”, dijo Marian a Santiago Castro.

Así mismo aseguró que ella nunca pidió nada, porque su decisión de irse ya estaba tomada. Rocío Dunn le había ofrecido ser principal en RTS y al ser su comadre ella no dudó en decirle que no.

“Me fui porque Rocío Dunn pensó que era un buen momento que iban a hacer cosas grandes y que yo iba a ser la principal. Y el que no corre riesgos, no cruza el río. Tenía que tomar el riesgo, me equivocara o no”, agregó Sabaté.

La ‘Reina de la prensa rosa’ le aseguró a Santiago Castro durante el podcast, que para ese momento pesó más su amistad con Rocío Dunn que cualquier otra cosa, además, que considera que la productora es una excelente persona y es una profesional que sabe lo que hace.

Sin embargo, añadió que sí se equivocó “porque a los meses ella renunció y quedé a cargo de una persona que nunca estuvo de acuerdo con que yo fuera parte del canal. Y sufrí lo que se conoce como el famoso palomazo, me marginaban y me dejaban abandonada en la esquina”, finalizó Marian.

Pero a pesar del rechazo, cumplió con su contrato en el canal y soportó casi ocho meses en un programa de RTS donde no se sentía cómoda “y lloraba todos los días, pero no iba a quedar yo como la malcriada que hacía shows”.