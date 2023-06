Marián Sabaté realizó clara advertencia a Ulises Paz y su nueva novia: “Me van a conocer” ¿Qué pasó entre ellos?

Han pasado dos meses desde que la relación que prometía amor eterno se vino abajo, Marián Sabaté y Ulises Paz terminaron su vínculo emocional de la forma más polémica, salpicados por un escándalo de infidelidad y que hasta el momento no ha podido ser olvidado del todo por el mundo de la farándula.

Si bien es cierto que la ´Reina de la prensa rosa´ no regresó nunca más con su ex prometido, si se ha dejado ver en más de una ocasión en conversaciones y salidas con él, algo que le ha valido la crítica de muchos, sin embrago, recientemente Sabaté rindió unas fuertes declaraciones en un segmento del programa de ´Los Hackers de la farándula´, asegurando que Ulises Paz habría cruzado la línea de lo permitido para ella, involucrando a su hijo, cosa que no iba a dejar pasar por alto.

“Él y su actual pareja tuvieron la osadía el fin de semana de hacerle una videollamada a mi hijo, cosas que no se tocan, para mostrarles que estaban juntos, eso si no lo permito, no porque lo ame, no porque lo quiero, no porque me interese, porque mi hijo es intocable, y ahí si le dije a la amiga, que si se vuelve a meter con mi hijo, sin amenaza, porque yo no amenazo, ahí si me va a conocer”, fueron las palabras de advertencia de la ´Reina´ para con su ex pareja.

Asimismo, tras pasadas estas declaraciones, comenzaron a surgir nuevas imágenes de Ulises Paz, en medio de lo que podría llamarse un apasionado beso, con la que sería su nueva novia, una joven que no muestra ninguna cohibición para darse demostraciones de amor con el ex de Sabaté.

Jennifer Castro sería el nombre de la mujer que habría llegado para reemplazar el amor de Marián Sabaté.