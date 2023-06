“Tu mismo círculo no te cuida”: Video de Marian Sabaté donde está bajo los efectos del alcohol es duramente criticado por Conny Garcés

Desde que Marian Sabaté regresó a las pantallas a seguir defendiendo el porque es ‘la reina de la prensa rosa’, su nombre se mantiene en los titulares de prensa día tras día. La actual panelista de ‘Los Hackers de la Farándula’, fue duramente criticada por Conny Garcés, tras difundirse un video en donde se ve a Marian bajo los efectos del alcohol y en condiciones, poco profesionales.

Según señala Conny, es un video que contradice lo que hace unas semanas defendía Marian, debido a que en un portal digital de noticias, publicaron una fotografía de ella, totalmente sin maquillaje y descuidada.

En el texto que publicó Conny en redes, asegura que la presentadora no debió atacar a una página por usar ese tipo de fotos y pedir que cuiden su imagen, “cuando tu propio entorno no te cuida”, haciendo alusión al video donde está de fiesta con amigos.

“Que pena, Marian Sabaté se hizo todo un drama por una foto donde “no se veía tan bien” y se dijo que el programa y la página de farándula Viralizados estaba en tu contra. Ahora me pregunto ¿este video daña tu imagen? ¿la chica es tu amiga?”, fueron parte de las palabras que utilizó Conny para dirigirse a Marian Sabaté.

Captura de pantalla en la historia de Marian Sabaté

Además, añadió que el propio círculo de la presentadora no la cuida e hizo énfasis en que salir de “farra” esta bien y todos lo han hecho, incluso ella, pero es necesario cuidar lo que se hace, dice y se permite grabar o mostrar al público.

“Tu mismo círculo no te cuida, te daña, todos hemos estado en farras, cumpleaños, es más, me pasó. Me grabaron y se hizo un show por el himno nacional, pero eso si fue un error, aquí fue algo de frente, donde participas porque contestas las preguntas, se debe tener más cuidado y que tus amigos te demuestren que lo saben cuidando de no hacer videos como estos, que causan morbo, burlas y críticas. Ahora dirán ¿por qué no se lo escribe por interno? Señores ya esto es público y puedo comentarlo”, finalizó Conny en el comentario que realizó en una publicación de Instagram