“Desde la muerte de mi hermano algo en mí se rompió”: Erika Vélez abre su corazón y habla sobre su depresión

Érika Vélez en una entrevista con Úrsula Strenge contó un poco sobre su depresión, pero Poncho Quintero escribió comentarios fuera de lugar sobre la jurado de “Yo me llamo”, quien respondió en su cuenta de Instagram. Todo generó una polèmica en la farándula nacional,pero Erika Vélez decidió abrir su corazon y dejò un mesaje a sus seguidores sobre còmo se siente y los procesos que ha tenido que pasar.

[ Erika Vélez, indignada con el expresentador de los ‘Hackers’: “¡Qué enfermo y retorcido eres!” ]

Erika Vélez ha intentado mantenerse al margen de las polèmicas y los medios, pero sin duda cada una de sus reacciones se vuelven noticia,ya que es una de las mujeres màs bellas, éxitosas y famosas del Ecuador.

“Empezar muy chica en este medio me enseñó que es mejor no exponerse tanto y he preferido que mi trabajo hable por mí y no mi vida personal. No es fácil hablar de salud mental, no muchos conocen del tema y por eso se vuelven indolentes, insensibles, pero sobretodo, crueles”, empezó su mensaje.

Empatizó y se solidarizó con las personas que han tenido que lidiar con las consecuencias de la depresion. “Hay tantas personas con esta enfermedad, familias destruidas porque un ser querido la padece, porque no tienen posibilidades económicas o porque han perdido a su familiar, y se han preguntado “¿por qué?” Sintiendo culpa”. En la entrevista con Strenge dijo que “Lo más triste de la depresión es que tú sabes que tienes cosas bonitas e importantes en la vida, pero te sientes peor y culpable”.

“El abrirme un momento para hablar de mi depresión no fue fácil, sabía que podría ser blanco de gente baja, sin empatía, pero por otro lado me llenó de esperanza conocer a personas que se sentían identificadas, que no estaba sola. No busco victimizarme, ni llamar la atención de la prensa para que hablen de mí, todo lo contrario, suelo ser muy hermética y por eso no soy del agrado de muchos y está bien, nadie tiene que agradar a otros, tenemos que vivir para agradarnos a nosotros mismos, aprender a amarnos, perdonarnos, perdonar, sanar”, continuò en su post la expresentadora de “MasterChef”.

Con respecto a las comentarios de sus seguidores, muchos le han dicho que “busque a Dios,” a lo que dejò claro que es una mujer muy creyente, “Soy devota del Divino Niño, de rezar cada noche, encomendarme a él y en mis peores crisis pedirle que no me suelte, que me ayuden a levantarme nuevamente y así ha sido”.

Una de los momentos que ha marcado su vida fue la muerte de hermano. “Desde la muerte de mi hermano algo en mí se rompió, he aprendido a vivir con el dolor, pero aún tengo que sanar, no sé lidiar con la muerte y el COVID volvió a despertar mis miedos, angustias generando nuevos ataques de pánico. Tengo a Dios y también a mi Dra, no estoy limitada, sigo trabajando con la misma pasión, agradecimiento, sigo riendo, bailando, celebrando mis logros y de los demás, valorando a los amig@s, los que están a mi lado sin importar qué, son maravillos@s”, confesó.

Finalmente agradeció a quienes la han apoyado. “Gracias a todas esas personas que me apoyaron, que me llenaron de palabras positivas, de aliento, me abrazaron con cada mensaje, me hicieron llegar su cariño, que compartieron sus experiencias muchos sin conocerme. A mis amigos, colegas, personas del medio, Gracias por tomarse esto tan enserio, no se trata de mí, se trata de todos y sueño con que pronto los temas de salud mental sean prioridad en nuestro país. Los abrazo a la distancia”.