“Me volví muy miedosa con el tema de la muerte”, Erika Vélez abrió su corazón con Úrsula Strenge

La querida Erika Vélez abrió su corazón en una entrevista con Úrsula Strenge en uno de los capítulos de “Vivir en Armonía Tv”. En una entrevista diferente la actual jurado de Yo me llamo abrió su corazón y al hablar de su hermano fallecido no contuvo las lágrimas porque lo extraña mucho.

Úrsula le mostró varias fotografías donde aparecía con su hermano y con sonrisas, pero también lágrimas en los ojos lo recordó. “Más que parecidos, teníamos mucha conexión. Yo era su todo, nadie podía meterse conmigo, pero también tenía cualidades de mi papá, era tranquilo. Yo creo que se me fue muy pronto”, dijo la manabita.

Confesó que tras este triste episodio con Rubencito se volvió muy miedosa con el tema de la muerte, pero no por la suya. Contó que tuvo un mal presentimiento en esa temporada, había soñado que su papá moría y llamó a su casa para saber que todo estaba bien porque ella estaba en Argentina grabando una novela.

Tras la muerte de su hermano, admitió que le ha costado soltar. “Me costaba mucho soltar, yo no quería que al cuarto de mi hermano lo tocarán. Me pidió mi mamá que lo suelte, que lo deje ir y hasta el día de hoy me cuesta”.

También habló del tema de la depresión con la que ha tenido que lidiar. No solo ella, confesó que su abuela también.

“Para mí ir a terapia siempre es bueno, siempre me ha gustado. No sentía como algo negativo, pero empecé a sentir como si tuviera un demonio adentro, le decía a la psiquiatra que no me hallaba, que tenía pensamientos suicidas. Lo más triste de la depresión es que tú sabes las cosas bonitas que tienes, las cosas importantes y te sientes peor, culpable. Yo sabía que tenía salud, proyectos, trabajo, familia y tenía muchas cosas por las que dar gracias, me sentía culpable de no querer vivir y fui al psiquiatra y es bueno que te detecten”, contó Erika.

Por este motivo es que los casos de suicidio le afectan aunque no conozca a las personas.

Otro de los problemas con los que reveló que ha tenido que lidiar fue con la presión de ser una figura pública y que haga lo que haga tendrá una reacción de su público

“Hubo un momento que hablé con la doctora porque a mí no se me permiten cosas, porque hay gente de medio que sí se les permite todo y llega a ser un peso enorme. Eso pasó con el baile de TikTok, al otro día me llamaron y me decía qué te pasó, como si fuese algo malo. Un baile que todo el mundo lo hacía”, confesó la actriz y presentadora.