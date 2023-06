Erika Vélez, indignada con el expresentador de los ‘Hackers’: “¡Qué enfermo y retorcido eres!”

La jurado de “Yo me llamo”, Erika Vélez en sus historias de Instagram respondió al expresentador de los “Hackers de la farándula”, Pocho Quintero. En el video, la manabita lo llama por teléfono y él no contesta, además le dice “cobarde”.

“Este es el número del infeliz de Poncho Quintero, que no solo se burla porque sufro depresión y seguramente no vio una entrevista completa, sino que quiere que me pegue un tiro, ¡qué enfermo y retorcido eres!”, escribió junto a un video mientras lo llamaba y mostró un mensaje de él, “No me llames que no estoy”.

Érika Vélez a Poncho Quintero (Instagram Erika Vélez)

El exhacker emitió comentarios fuera de lugar sobre unas declaraciones de Érika Vélez contando de su depresión en una entrevista con Úrsula Strenge, ella contó cuando hablaba con su psiquiatra de cómo se sentía.

“Le dije a la psiquiatra que sentía como si tuviera un demonio adentro, no me hallo, tengo pensamientos suicidas. Lo más triste de la depresión es que tú sabes que tienes cosas bonitas e importantes en la vida, pero te sientes peor y culpable”, fue parte de sus declaraciones en la entrevista.

Sus palabras se viralizaron e incluso fueron sacadas de contexto para los que no vieron la entrevista completa. Poncho Quintero se refirió al respecto.

“Érika Vélez tira un meme que disque se quería morir. Todos nos imaginamos que te quieres morir después de tanto biopolímeros, es normal”, fue una publicación del “señor M” que luego la borró, así como también otras donde del recomendaba pegarse un tiro, aunque en ese mensaje no la nombró directamente.