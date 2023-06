Poncho Quintero le responde a Víctor Arauz: “Los comediantes no deben burlarse del cáncer”

Poncho Quintero sigue en el foco de la farándula tras realizar comentarios negativos sobre la crisis de depresión que sufrió Érika Vélez. Diferentes artistas y personas de la farándula han salido a defender a la presentadora, que incluso lo llamo para confrontarlo, pero él no le contestó.

Recientemente, Víctor Arauz se unió a quienes apoyan a Érika y a través de Instagram el comediante le envió un contundente mensaje al ex hacker de la farándula “Nadie te cree, no le contestaste a Érika y ahora dices esto. Eres un ser despreciable, gente así no debe tener redes, ni oportunidades en este medio. Basura”.

Luego de difundirse lo escrito por el comediante, Poncho Quintero no dudó en devolverle una respuesta, aunque poco tiempo después la borró de sus redes sociales.

[ Tábata Gálvez se une a los críticos de Poncho Quintero por burlas hacia Erika Vélez: “Eso es cobardía aquí y en China” ]

“Los expertos en la comedia jamás se burlan del cáncer. Ahí te voy refrescando la memoria”, fueron las palabras de Poncho para Víctor Arauz, haciendo referencia a una polémica en la que se vio envuelta el comediante ya que, al parecer en un show de comedia se burló del fallecido Miguel Cedeño.

Víctor no ha vuelto a pronunciarse y Poncho tampoco, solo se limito a borrar lo publicado luego de un tiempo. Lo cierto es que el presentador y ex hacker, ha estado de que hablar en las últimas semanas.

Érika Vélez trató de enfrentarlo

La jueza de ‘Yo Me Llamo’ llamó al presentador y trató de comunicarse con él, pero no lo logró. A través de sus historias, Érika dejó todo asentado y grabó cada momento por si Poncho le contestaba la llamada.

[ Erika Vélez confrontó a Poncho Quintero por burlas acerca de su episodio depresivo: “Que enfermo y retorcido eres” ]

“Esté es el número del infeliz de Poncho Quintero, que no sólo se burla porque sufro de depresión, si no que quiere que me pegue un tiro, que enfermo y retorcido eres” expresó la actriz, por medio de una historia de Instagram, donde mostró como intentaba contactarlo por vía telefónica sin obtener ningún tipo de respuesta.