Tábata Gálvez se une a los críticos de Poncho Quintero por burlas hacia Erika Vélez: “Eso es cobardía aquí y en China”

“Cobarde” este es uno de los calificativos que más se repite y se vincula últimamente con el ex presentador de ´Los Hackers´ Poncho Quintero. El conocido señor ´M´ dejó atónito a más de uno de sus seguidores y también a sus conocidos del medio, tras realizar una serie de posteos incitantes, de burla y para nada empáticos, en los que de manera irónica habló sobre la situación de depresión que atraviesa de la presentadora Erika Vélez.

“Pégate el tiro si eres tan brava, aprieta el gatillo”, este y más comentarios le han valido una ola de críticas al ex reportero de farándula, quien tal parece no midió sus palabras y tras darse cuenta las imágenes de sus publicaciones ya se habían viralizado. Una de las presentadoras que se atrevió a comentar sobre el tema, y dejó de lado su amistad para decirle unas cuentas verdades a Poncho Quintero, fue Tábata Gálvez, asegurando, que el cuento del “hackeo” no se le dio, pues hasta donde se conoce el ex panelista no ha dado ninguna explicación ni disculpa por sus posteos.

“Eso se llama cobardía aquí en la China y en la conchinchina. Pocho te portaste mal, no te salió el cuento de hackeo, y discúlpame ñaño yo soy tu amiga, pero así como usted me daba del rico filo en aquel programa, yo tengo que decir las cosas por su nombre, esto que usted ha hecho es un acto de cobardía, usted no pensó en lo que se le venía a Erika, en lo que se le venía a su familia, y en lo que se le viene a todas las amistades de Erika, yo en lo personal me pongo en el lugar de ella, yo la quiero y la respeto”, dijo Tábata durante su programa en ´Agárrate´.

Se conoció también que la misma jueza de ´Yo me llamo´ habría llamado al señor ´M´ para confrontarlo, sin embargo, no obtuvo respuesta. “Esté es el número del infeliz de Poncho Quintero, que no sólo se burla porque sufro de depresión, si no que quiere que me pegue un tiro, que enfermo y retorcido eres” expresó la actriz, por medio de una historia de Instagram, donde mostró como intentaba contactarlo por vía telefónica.