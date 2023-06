Erika Vélez confrontó a Poncho Quintero por burlas acerca de su episodio depresivo: “Que enfermo y retorcido eres”

Se ve y no se cree, Poncho Quintero, también conocido como el señor ´M´ habría afilado sus redes sociales y sus comentarios, en contra de una reconocida presentadora y actriz de la farándula ecuatoriana, Erika Vélez.

Hace tan solo unos días comenzaron a circular posteos ofensivos, retadores y hasta podría calificarse de inadmisibles, en la cuenta del ex panelista de ´Los Hackers´ quien cabe destacar no mencionó directamente a la jueza de ´Yo me llamo´, pero hizo alusión a unas palabras dichas por ella en una entrevista, donde entre lágrimas confesó que tras la muerte de su hermano, la idea del suicidio fue algo que pasó por su mente en más de una ocasión.

“Esté es el número del infeliz de Poncho Quintero, que no sólo se burla porque sufro de depresión, si no que quiere que me pegue un tiro, que enfermo y retorcido eres” expresó la actriz, por medio de una historia de Instagram, donde mostró como intentaba contactarlo por vía telefónica sin obtener ningún tipo de respuesta.

El comentarista y también ex rostro de ´De Boca en Boca´ publicó más de un post donde entre líneas incitaba a la actriz a no hablar más del tema sino a hacerlo (suicidarse), sin embargo, pasada unas horas borró todas las publicaciones sin dar ningún tipo de explicación del porqué se refirió así.

Erika Vélez habló acerca de su depresión

“Para mí ir a terapia siempre es bueno, siempre me ha gustado. No sentía como algo negativo, pero empecé a sentir como si tuviera un demonio adentro, le decía a la psiquiatra que no me hallaba, que tenía pensamientos suicidas. Lo más triste de la depresión es que tú sabes las cosas bonitas que tienes, las cosas importantes y te sientes peor, culpable. Yo sabía que tenía salud, proyectos, trabajo, familia y tenía muchas cosas por las que dar gracias, me sentía culpable de no querer vivir y fui al psiquiatra y es bueno que te detecten”, contó Erika en una entrevista con Úrsula Strenge en uno de los capítulos de “Vivir en Armonía Tv”.