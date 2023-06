Mayra Jaime entre lágrimas se confiesa arrepentida de haberle dicho “muertito” a Efraín Ruales: “Le pedí perdón a Dios”

En la farándula también se vale arrepentirse y Mayra Jaime es la prueba de ello, la presentadora de televisión con más de una década de trabajo en pantallas, participó en una nueva sección del programa de ´Los Hackers de la farándula´ donde abrió su corazón y puso al descubierto la que asegura fue una de sus etapas más duras y la cual le valió las críticas a nivel nacional, tras haber hecho un mal comentario, para con el fallecido presentador Efraín Ruales.

Fue Santiago Castro, quien se encargó de preguntarle si se arrepentía de haber emitido esa polémica opinión de 2021, donde se refirió al también actor como “el muertito”, una interrogante a la que la ex presentadora de ´Agárrate´ respondió con un inmediato “sí”.

“Sí, después de decirlo, automáticamente después de decirlo, no quiero justificar mi accionar porque no fue del todo bueno, pero si creo que las hormonas y toda la situación que viví en el embarazo me hicieron decir cosas que tal vez no eran las correctas, yo todos los días en el embarazo estaba histérica, todos los días estaba mal, todos los días estaba de mal humor, pero eso yo no lo decía, yo iba al canal y me desquitaba pero yo no me daba cuenta”, empezó diciendo Jaime, quien reveló que la audiencia se volvió un tanto “cruel” pues comenzó a arremeter con su embarazo.

“Toda la gente se metió con mi embarazo” dijo, al mismo tiempo que detalló, que una de las “agresiones” más fuertes que recibió iban dirigidas para su bebé “Me decían que esperaban que se muriera en mi vientre, pero yo no le deseé la muerte a nadie, eso me marcó mucho, cuando el bebé nació le pedí perdón a Dios por mis malos comentarios”, agregó.

Fue en el año 2021 que la presentadora emitió crueles comentarios al referirse al animador asesinado, Efraín Ruales, como «el muertito«, y aseguró que su novia Alejandra Jaramillo había ganado los Premios ITV gracias a esa tragedia, y aunque para ese mismo momento Jaime se disculpó, este fue un episodio que quedó en la memoria de Ecuador.