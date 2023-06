Mayra Jaime habló de como fue su despido de Telepremier: “Llegué al canal y me dijeron gracias por tus servicios”

Unos entran y otros se van, las últimas semanas han sido de cambios para los rostros del entretenimiento ecuatoriano, Carolina Jaume llegó para quedarse en ´Los Hackers de la farándula´ tras un polémico enfrentamiento con Arianna Mejía, y por otro lado, está la inusitada salida de Mayra Jaime de ´Agárrate´ en Telepremier, quien al comienzo solo desapareció del espacio sin explicación y recientemente decidió contarlo todo .

“Yo salí del programa y llegué al canal y automáticamente me dijeron gracias por tus servicios , prescindimos de ellos”, explicó la ex presentadora de ´Agárrate´ tras inicialmente detallar, que esta abrupta decisión por parte de la directiva del canal digital, se dio luego de que ella hubiese decidido asistir como invitada al programa de farándula de Ecuavisa.

“Se dio la oportunidad de esta invitación y yo la acepté, sin ninguna mala intención porque yo no me reuní, yo no hablé a espaldas de nadie, no pasó, yo fui de invitada” agregó Jaime, quien a su vez aclaró que aunque fueron muchos los rumores que aseguraban que hizo un “casting en vivo”, de haber recibido una propuesta, se habría tomado el tiempo de al menos negociar y dar la palabra al canal para el que ya trabajaba.

“Yo voy a estar agradecida por como se portaron conmigo en Telepremier, por el cariño, porque está latente el cariño, pero me pareció injusto”, dijo, al tiempo que realizó la comparativa de lo sucedido con Carolina Jaume, quien también asistió como invitada trabajando para ´Agárrate´ y citó las palabras de su jefe, a quien aclara le avisó anticipadamente de su participación en ´Los Hackers´.

“´Carolina me dijo lo mismo y yo le dije que si ella iba, yo le descontaba el día´, yo dije ¿Qué es peor que me puede pasar? No es que fue una traición, no es que fue una falta de respeto”, dijo.