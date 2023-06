Participante de Yo Me Llamo se olvidó la letra en plena audición (Captura de pantalla)

Lo dio todo pero no fue suficiente, la sexta edición de ‘Yo me llamo’ empezó con pie derecho entre risas, interpretaciones, atuendos, bailes y mucho más. Artistas de todo tipo y género, se presentaron ante la mirada de los casi implacables jueces: Pamela Cortez, el argentino Axel y Érika Vélez.

Y aunque ya hay una primera lista de clasificados, no podemos dejar de mencionar a los que no obtuvieron el tan anhelado botón verde, pues aunque no obtuvieron el pase, se robaron el show ante los internautas, los televidentes y el juzgado, tanto por su actitud, como por la valentía que demostraron, bien dicen que “la fe es lo último que pierde”.

Un participante que imitaba a José José, no pudo completar ni una estrofa de la canción en su audición. Quizá por los nervios. El rostro del jurado fue de decepción ya que esperaban más y sobre todo poder escuchar la hermosa voz.

Cuando los nervios te traicionan en #YoMeLlamo 🫤 ¿José José y la letra? pic.twitter.com/10JhWiEJke — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2023

“Que bonito que estés aquí, gracias por intentarlo, por querer representar a artistas como José José y es lo que rescatamos de la presentación y gracias por participar”, fueron las palabras de Pamela Cortés.

Otros que se llevaron el botón rojo:

Entre algunos de los imitadores que se robaron las miradas y se encargaron de hacer más jocoso el primer capítulo de esta competencia destacaron; Luis Miguel, Karol G y Camilo Sesto.

Luis Miguel fue uno de los primeros personajes en salir a la pista y generar tendencia, pues al ecuatoriano lo que le sobraba en ganas, le faltaba en talento, lo que trajo para él, tres botones rojos en corto.

Karol G, la ecuatoriana cantó el tema ´Bichota´ para el podio del jurado, y aunque por un momento pareció haberse ganado a uno de ellos, Erika Vélez, esta declinó su postura al esccuhar el resto de su canción, no cumplió con las expectativas.