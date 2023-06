Joy, Mon Laferte, Ana Gabriel y Wisin y Yandel entre los primeros clasificados de ‘Yo Me Llamo’

¡Todo listo! Se revelan las primeras imágenes de las audiciones de “Yo me Llamo” (Captura de pantalla)

El inicio de ‘Yo Me Llamo’ estuvo lleno de risas y mucho talento. En el primer programa transmitido por la señal de Teleamazonas se pudo observas que los participantes buscan representar artistas no solo actuales, ya que destacó la llegada de Camilo Sesto, Luis Miguel, Elvis Presley, Mon Laferte, entre otros.

Aunque todos no cumplieron las expectativas de los jueces, conformado por: Pamela Cortez, el argentino Axel y Érika Vélez, hay quienes si llenaron todos los requisitos del panel y recibieron las tres luces verdes para avanzar en el programa.

Los primeros clasificados de este casting fueron los imitadores de Isabel Pantoja, Wisin y Yandel, Roberto Antonio, Emmanuel, Los Panchos, David Bisbal, Mon Laferte, Joy, Héctor Lavoe y Yuridia.

Mientras que, quienes llegaron imitando a Karol G, Luis Miguel, Leonardo Favio, Camilo Sesto, Roberta de RBD, Enrique Bunbury (dos imitadores), Jessi Uribe, José José y Elvis Presley no pasaron la audición.

La dinámica del reality establece que con tres votos verdes, el imitador pasa directamente a la escuela de ‘Yo Me Llamo’. Si hay uno rojo y dos verdes; o si ninguno de los jueces presiona un botón, el concursante deberá quedar a la espera de que uno de los 31 elegidos decline su participación. Con dos o tres botones rojos termina el camino del imitador dentro del reality, según explicó Teleamazonas.

Durante las participaciones de los imitadores, los jueces dieron consejos y mensajes de ánimo a algunos de ellos. A otros, simplemente, les dijeron «no te llamas» como el artista que imita.

En redes sociales no dejaron pasar desapercibido este primer programa e hicieron tendencia el hashtag “YoMeLlamo”, donde los usuarios destacaron los momentos más importantes, graciosos o resaltantes del programa.

Entre los comentarios que más destacan, están los relacionados con Érika, quien es conocida por ser la presentadora oficial del reality ‘MasterChef Ecuador’. “Siento que Erika de momento a otro va a decir: Lastimosamente debes abandonar las cocinas”, “Dios mio me olvide de ver el estreno de Yo me LLamo y me estoy meando de la risa por el corto de una man que se llamaba karol g”, son algunos de los tuits.