Botón rojo para Luis Miguel, Karol G y Camilo Sesto: Estos imitadores no lograron entrar a ´Yo me llamo´

Lo dieron todo pero no fue suficiente, la sexta edición de ´Yo me llamo´ fue un éxito rotundo en su programa estreno, risas, interpretaciones, atuendos, bailes... todo esto y más, se vivió este lunes 12 de junio por las pantallas de Teleamazonas. Artistas de todo tipo y género, se presentaron ante la mirada de los casi implacables jueces; Pamela Cortez, el argentino Axel y Érika Vélez.

Y aunque ya hay una primera lista de clasificados, no podemos dejar de mencionar a los que no obtuvieron el tan anhelado botón verde, pues aunque no obtuvieron el pase, se robaron el show ante los internautas, los televidentes y el juzgado, tanto por su actitud, como por la valentía que demostraron, bien dicen que “la fe es lo último que pierde”.

Entre algunos de los imitadores que se robaron las miradas y se encargaron de hacer más jocoso el primer capítulo de esta competencia destacaron; Luis Miguel, Karol G y Camilo Sesto.

Luis Miguel fue uno de los primeros personajes en salir a la pista y generar tendencia, pues al ecuatoriano lo que le sobraba en ganas, le faltaba en talento, lo que trajo para él, tres botones rojos en corto.

#YMLL | Luis Miguel trabajó en su actuación pero en su entonación no lo hizo🥲 pic.twitter.com/lFmD7VUqsv — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2023

Karol G, la ecuatoriana cantó el tema ´Bichota´ para el podio del jurado, y aunque por un momento pareció haberse ganado a uno de ellos, Erika Vélez, esta declinó su postura al esccuhar el resto de su canción, no cumplió con las expectativas.

Camilo Sesto, un hombre de armas tomar cuando se meten con su cabello, así se mostró este imitador de Camilo Sesto, quien no tardó en responder a la juez Erika Vélez, quien le cuestionó el hecho de si usaba o no peluca. Con una actitud positiva y sonriente dijo “no hay problema, ¿Acaso tú siempre te ves así de linda?”, lo que dejó sorprendido a todos. Érika lo tomó de la mejor forma y le respondió diciendo que quizás en las mañanas no se veía tan agraciada.