“No la empujes”: Así fue el momento exacto en que Yailin ´La más viral´ defendió a Silvana ´La veneno´ Torres

“El que quiere besar busca la boca”, y eso fue exactamente lo que la periodista Silvana ´La Veneno´ Torres, demostró con su valiente e imperativa cobertura periodística, en la que fue la gala de premiación de los premios Heat 2023, un galardón que contó con la presencia y shows de grandes celebridades del mundo musical.

Fue durante un abordaje de prensa a una de las raperas más mediáticas del momento Yailin ´La más viral´, que Silvana demostró una vez más el calibre de su trayectoria profesional, un trabajo que ante los ojos de la intérprete de ´Solo tu y yo´ destacó entre la marejada de periodistas, pues no solo se limitó a contestarle solo a ella, sino que también la defendió de su propio equipo, para que no llegasen a maltratarla.

“No la empujes, no la empujes”, es lo que se le escucha decir a la dominicana, a parte de sus trabajadores, quienes estaban intentando contener a la ecuatoriana para que no llegase a la cantante, y segundos antes esta también medió para proteger a la ´Veneno´, quien no titubeó en pedirle un mensaje para las madres del mundo y su situación sentimental.

“Yo le digo que las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelante”, fueron las primeras declaraciones de la dominicana, quien luego reforzó aún más su pronunciación, respondiendo a la interrogante de Silvana Torres, quien preguntó haciéndose notar, que Ecuador quería saber si Yailin estaba soltera; “Estoy soltera, soltera”.

La grabación le ha dado vuelta al Ecuador entero, haciendo que muchos de los rostros aplaudieran la labor de Silvana, quien actualmente se encuentra con 7 meses de gestación.

Jorgina Guillermo Díaz mejor conocida como Yailin ´La más viral´ no paró de dar de que hablar tras el arribo a su tierra natal, República Dominicana, donde dio una de las presentaciones más aplaudidas, y se lució como nunca en Los Premios Heat.