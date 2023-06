“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui”: Yailin ‘La más viral’ decide facturar y le dedica canción a Anuel AA

Yailin ‘La más viral’ confirmó su soltería en los Premios Heat 2023 y horas después lanzó su nueva canción ‘Narcisista’ dedicada a su ex esposo Anuel AA. El nuevo tema de la cantante dominicana habla de lo decepcionada que se siente tras el fin de su relación.

Con solo dos días tras su lanzamiento, la canción en YouTube acumula un millón 400 mil visualizaciones. En la letra, Yailin dice “Ahora no vengas con tu carita de yo no fui, cuando te necesitaba nunca estuviste ahí, no tuve ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí”.

[ “No la empujes”: Así fue el momento exacto en que Yailin ´La más viral´ defendió a Silvana ´La veneno´ Torres ]

Luego, en el coro de la canción, la intérprete de ‘Chivirika’ sigue desahogándose y tirándole a Anuel “Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas, en mi película no eres protagonista”.

De igual manera, aseguró que su relación fue más mediática que otra cosa, ya que puertas adentro la realidad era muy distinta a lo que muchos pensaban: “Tuve que cerrarle el ojo a tu falsa actuación, teníamos un amor de redes y televisión, ya yo no quiero arreglar la situación, no quise seguir yo ya peleando y te di la razón”.

La canción que culmina con Yailin diciendo “No lo voy a negar, sé que me fue muy mal, pero te va a ir peor. Llora, ahora prefiero estar sola, el karma te va a volver pa’ atrás. Real hasta la muerte y te volviste nada, te volviste nada. Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas, en mi película no eres protagonista”.

Ha recibido muchos comentarios positivos, sobre todo, por como ha utilizado la música para afrontar esta nueva etapa en su vida y que no acudió a palabras obscenas o denigrantes para expresarse.

[ “Queremos saberlo”: El video viral de Silvana Torres con Yailin ‘La más viral’ en los los Premios Heat ]

Entre los comentarios que resaltan están: “Esas si son canciones para nosotras las mujeres. Dejan sentimientos marcados y son cero canciones vulgares. Otra Yailin pisando fuerte”, “Vamos todos apoyar a yailin música limpia y en donde toda mujer en algún momento de su vida se siente identificada con esta canción”.