Reacción de Gaby Díaz a canción de Tokischa se hace viral en redes sociales: La hija de la presentadora de ‘En Contacto’ grabó el momento

Gaby Díaz suele mostrar parte de su vida cotidiana en las redes sociales, además de sus proyectos en el medio de la farándula. Recientemente, un video que subió a su cuenta de Instagram donde fue grabada por su hija, mientras escuchaba por primera vez una canción de Toksicha se hizo viral.

En el material audiovisual que no tiene mucho tiempo de duración, la hija de Gaby le dice que le pondrá algo para que escuche, a lo que la presentadora responde preguntándole que era. Inmediatamente suena la canción ‘Delincuente’ de Tokischa, mientras un teléfono celular que colocaron en el tablero del auto en el que van, graba la escena.

[ La reacción de Gaby Díaz por un improvisto de producción en programa vivo ]

Al escuchar las primera líneas del tema “Ven, que te espero sin panty. Encima el gabetero te tengo tu condón”, Gaby, presentadora de ‘En Contacto’, queda sorprendida y le exclama a su hija “¿tú escuchas esa porquería polly? ¿Enserio tú escuchas eso?”.

Su hija se limita a decir que se sabe la canción de verla en TikTok, dando a entender que no escucha ese tipo de música y que está consciente de lo que significa cada estrofa del tema.

Los videos de padres o madres reaccionado al tema de la rapera dominicana no es nuevo en las plataformas digitales, incluso hacerlos se volvió tendencia, no solo con los papás, si no con cualquier familiar o amigo mayor de 30 años que no conociera el tema.

[ Gaby Díaz desmiente su propia muerte: ¿qué hay detrás del rumor que se generó en redes sociales? ]

Gaby acompañó la publicación en su Instagram con el texto “Díganme loca o curuchupa pero HOY en día hay canciones que son un atentado a la MORAL”, alegando que el tema de la artista dominicana tiene contenido fuerte para ser escuchado por adolescentes o niños.

Entre los más recientes éxitos de Tokischa no solo destacan “Delincuente” con Anuel AA y Ñengo Flow, también“Kilos de amor” con Natanael Cano y “KILO” con el dúo de DJs de Nueva York The Martinez Brothers.