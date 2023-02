Gaby Díaz desmiente su propia muerte: ¿qué hay detrás del rumor que se generó en redes sociales?

En TikTok se empezó a difundir la noticia falsa respecto al supuesto fallecimiento de la reconocida periodista, y actual presentadora de En Contacto, Gabriela Díaz. La periodista se expresó en sus redes sociales y pidió a sus seguidores y a los internautas que se informen por medio de fuentes oficiales.

“Hola mi linda gente de En Contacto, de mi comunidad, quiero aprovechar este momento para comentarles que estoy bien, que no me ha pasado nada, que Gaby Díaz está disfrutando del Carnaval. Ha habido en una información que no quiero ahondar en lo negativo, sino en lo positivo”, indicó Díaz.

Agradeció a todos quiénes se preocuparon por ella debido a la noticia falsa de su fallecimiento, que alertó a seguidores, amigos y familiares que se conmocionaron al enterarse.

“Gracias por su preocupación, me quedo con eso, pero también con una lección importante que quiero dejar sembrada aquí. No todo lo que se ve o se escucha en redes sociales es real, siempre hay que contrastar con la fuente, eso es muy importante”, agregó.

Con ese mensaje finalizó y mandó un saludo enorme a quienes pensaron que esa noticia era real. Además, los invitó a que sintonicen su programa que vuelve el miércoles 22 de febrero, luego del feriado de carnaval.

Sobre el video

En el contenido publicado por cuentas anónimas, se puede ver varias fotografía de Gaby en el programa En Contacto, mientras suena una canción de despedida fúnebre, lo que hizo creer a muchos internautas que era real.