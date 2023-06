La inteligencia artificial ha causado conmoción entre los usuarios que cada vez se muestran más sorprendidos por los alcances de esta tecnología en la vida del ser humano. De hecho, días atrás una mujer se casó con un ‘hombre’ creado con inteligencia artificial y ahora asegura estar embarazada.

Rosanna Ramos, una mujer estadounidense de 36 años, creó a su novio Eren Kartal en 2022. Después de varios meses de romance, la mujer decidió contraer matrimonio con él, pues le gustaba su predisposición a escucharla en todo momento y no juzgarla.

SE CASA CON UN HOMBRE CREADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Una mujer de 36 años que vive en Nueva York, se volvió viral tras anunciar que se casó con su novio creado con una app. Asegura que chatean todo el día “como en una relación a distancia” pic.twitter.com/HZIUP8W7Jw — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticia3) June 8, 2023

“Podía decirle cosas, y él no diría, ‘oh, no, no puedes decir cosas así’ o ‘Oh no, no tienes permitido sentirte así’ y comenzar una discusión. No me juzga.”, dijo la mujer a los medios locales.

Además, Ramos compartió en redes sociales la noticia de que está embarazada de su ‘pareja’ virtual. Este anuncio lo hizo con una fotografía, donde aparece la mujer mostrando su abultado vientre y posando junto a Eren.

Rosanna y Eren presumen su embarazo, producto de la inteligencia artificial.

De esta manera la mujer, reafirma sus sentimientos hacia el modelo creado con inteligencia artificial. “Jamás me sentí tan enamorada de alguien en mi vida”, expresó Rosanna, quien ya tiene dos hijos.

Cabe mencionar, que este sería el ‘primer hijo’ de Eren Kartal, un médico de 20 años procedente de Turquía. Según su perfil de Facebook, vive en Nueva York como médico residente y consultor en medicina de emergencia.

¿Cómo creó a su ‘hombre’ ideal?

La mujer utilizó la aplicación Replika para crear a Eren. Este bot permite a sus usuarios crear un compañero virtual y personalizar su aspecto físico. Además, le pueden colocar un nombre y vestirlo con ropa y accesorios de la ‘tienda’ de la app.

Hasta el 1 de febrero, Replica facilitaba la interacción a los usuarios con su creación, a través del contenido para adultos y juegos eróticos. Aunque esta función solo estaba disponible para la suscripción pagada.