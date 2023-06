Piqué se escuda en Clara Chía en enfrentamiento legal con Jordi Marti: Esta fue la jugada de la pareja en los juzgados

Cara a cara y esta vez no fue con una lente de por medio, este miércoles el famoso paparazzi de la prensa rosa española, Jordi Marti, y la mediática pareja Clara Chía Martin y Gerard Piqué, llegaron a las inmediaciones de los juzgados para enfrentarse legalmente, tras haber levantado una denuncia contra el reportero, el pasado mes mayo, acusándolo del delito de “acoso”.

Los novios levantaron la demanda contra el periodista del programa ´El Gordo y la Flaca´ luego de haber mantenido varios roces en los que aseguran les fue violada su “intimidad”, pues hay que recordar que fue Jordi Marti, el periodista encargado de dejar al descubierto la nueva relación que viven hoy los novios, y que dejó expuesto frente a los medios, al ex futbolista y ex pareja de la cantante Shakira, Piqué.

Tras varias horas de debate, el paparazzi salió en compañía de su abogado, Ricardo Abia, para adelantar un poco de lo vivido puertas adentro, señalando que la pareja habría hecho una jugada en busca de zafarse del reportero español.

“Ha quedado acreditado que no hay ningún indicio de delito, se solicitaba por parte de Gerard Piqué y Clara Chía una orden de alejamiento de 3.000 metros. Sorpresivamente han desistido de la orden de alejamiento de Piqué y han interesado una orden de alejamiento con respecto a Clara Chía. Estamos muy contentos”, puntualizó inicialmente el letrado.

Una petición que para Jordi Marti y su abogado no es más que una simple “jugada” de la pareja, teniendo en cuenta que ambos pasan mucho tiempo juntos, y al mantener una orden de alejamiento a favor de la catalana, el empresario saldría directamente beneficiado, pues también respaldado estando con ella.

Sin embargo, el As no resultó del todo, según detallaron; “Estamos muy contentos porque el Ministerio Fiscal en su informe final ha solicitado que no se interponga esa orden de alejamiento (...) aún queda por salir el auto, que será en un par de días, pero entendemos que será favorable a nuestras peticiones”, agregó.