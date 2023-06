Así fue la reacción de Carolina Jaume, ante amenaza de demanda de Arianna Mejía: “Me da ternura”

Carolina Jaume ya reaccionó a la demanda que Arianna Mejía anunció hace unos días, ya se encuentra desarrollando en contra de la presentadora, bajo el delito de presunta “violación a la intimidad”, tras acusarla de contratar a un “hacker” para invadir sus redes sociales y sus cuentas personales, cuando ella tenía 18 años.

“¿Se acuerdan cuando perdí mi cuenta de Facebook, Hotmail e Instagram y salió el famoso video mío, ¿adivinen quién fue? Mi intuición jamás falló. Yo siempre supe que fuiste tú CJ. Pero hoy el hacker se puso en contacto conmigo y los chats lo maneja la Fiscalía, yo sí te voy a demandar?, fueron las primeras declaraciones de Arianna.

Pasado unos días de estos señalamientos, Jaume quien ya había tenido un cruce de palabras en plena transmisión en vivo de ´Agárrate´ con la cantante, quien inicialmente la acusó de “haber estado con la mitad de TC Televisión” se pronunció con relación a lo que pensaba hacer, tras analizar en detalle la situación, la cual aseguró, le causa “ternura”.

“Lo pensé, lo analicé, con mi pareja lo hablamos, y me dijo ´¿realmente vale la pena el desgaste? porque he tenido muchos desgastes con los procesos que me han precedido. No quiero ser grosera, pero siento que es una persona que no está emocionalmente pasando por un buen momento y ¿Para qué? Más bien de verdad, me da ternura”, aseguró la también actriz, al mismo tiempo que explicó que se siente tranquila dejando pasar las pronunciaciones de la ex esposa de Troi Alvarado, pues añadió que no le debe nada y está tranquila porque no es culpable de nada de lo que la acusa.

“Hiciste que mi reputación se vaya al piso con un video mío sex... Lo expusiste en todas las página de farándula que pudiste. Solo por decirte “Barbie v...” Yo solo tenía 18 años. Qué mala, hiciste que me hackeen mis cuentas y perdí los videos de cuando nacieron mis hijas porque eso estaba en mi correo. El hacker se puso en contacto conmigo y sé que es él porque sé cuantos videos fueron y tiene información que solo él puede saber. Luego de muchos años te hiciste amiga mía y me contaste cosas que nadie sabía”, es la seguidilla del texto escrito por Arianna, acusando a Jaume.