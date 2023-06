Así avanza demanda de Arianna Mejía contra Carolina Jaume: “Ya obtuvimos suficientes evidencias para denunciar”

La polémica continúa entre Arianna Mejía y Carolina Jaume, las ´ñañas´ como alguna vez solían llamarse han entrado en una batalla legal que cada vez toma más fuerza, tras un impase de palabras que aunque al inicio parecía tratarse de una mala broma, se convirtió en una rivalidad que ha traído a la luz incluso, hasta la existencia de aparentes “delitos”.

Fue hace tan solo unos días atrás, que la cantante y ex esposa de Troi Alvarado, anunció por medio de su cuenta de Instagram, que demandaría a la nueva panelista de ´Los Hackers de la farándula´, puesto que según aseguró, tenía pruebas e inclusive el testimonio de un hacker, quien la contactó para acusar a Jaume de haber sido la responsable de filtrar videos íntimos de ella hace algún tiempo atrás.

“¿Se acuerdan cuando perdí mi cuenta de Facebook, Hotmail e Instagram y salió el famoso video mío, ¿adivinen quién fue? Mi intuición jamás falló. Yo siempre supe que fuiste tú CJ. Pero hoy el hacker se puso en contacto conmigo y los chats lo maneja la Fiscalía, yo sí te voy a demandar?, fueron las primeras reacciones de Arianna, pasados algunos días de esto, la también modelo anunció como avanza la querella que denunció llevaría a cabo.

“A través de un gran despliegue técnico, hemos obtenido suficientes elementos para poder denunciar a quienes perpetraron el #DelitoDeViolacionALaIntimidad en contra de mi cliente”, es el texto que acompaña la fotografía compartida por el buffet de abogados que representa a Arianna, quien se dejó ver acompañada de todos sus representantes legales.

Arianna hizo publico hasta un audio, donde el supuesto ´hacker´ le reveló como lo habría contactado Jaume. Te explico cómo fue la situación, yo no te conocía, pero esta man me dijo que tú te habías ido e bolas al marido (...) Me dijo que te hackee. Tú sabes que de la cuenta Luisa García te contactaron y ahí pasaste los videos, nunca fueron expuestos. Esos dos videos se los pasó a ella y los regó”, se escucha en el audio.

Hasta el momento Carolina Jaume no ha hecho ninguna pronunciación al respecto.