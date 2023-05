El baile de la soltería, Marián Sabaté sacó los pasos prohibidos en Nueva York

Si la infidelidad de Ulises Paz no se hubiese dado, Marián Sabaté estuviera disfrutando de su Luna de Miel anticipada en Europa. Sin embargo, la reina de la “prensa rosa” no se quedó con los churos hechos y viajo a la “Gran Manzana” para demostrar que la soltería no le cae nada mal.

Sabaté aprovechó un 360 para grabar dos videos, uno en solitario y otro en conjunto con sus amigas, para mostrarse divina en una de las avenidas de Nueva York. Ahí sacó sus pasos prohibidos y demostró una enorme sonrisa en su rostro.

Mensaje

La española confirmó que viajar cura todos los males, “sobre todo los de amores”. Sus acompañantes lucieron como todas unas divas y provocaron la comparación con la afamada serie Sex and the City.

Uno de los alimentos que probó la representante de la farándula fue un yoguth con pan de yuca. Con estos recientes contenidos, Marián confirma que su regreso con Ulises está sentenciado a un no.

¿Cuándo hubiese sido la boda?

Un mes atrás se reveló que Ulises pasó con una compañera en México, sin el conocimiento de Sabaté. Tachó que la boda ya no se desarrollará y, peor aún, devolverá el anillo de compromiso.

“Se los bota, se los regala, se lo guarda, pero no se lo devuelve... anillo dado es anillo entregado”, remarcó Sabaté, quien calcula que hasta el momento ha recibido cinco anillos de compromiso.

Ulises y Marian iban a contraer nupcias este 30 de mayo en un castillo de España. Asimismo, iban a cumplir una Luna de Miel en Francia, pero todo esto se cayó y, ahora, la presentadora de 56 años vuelve al nicho de la soltería.

