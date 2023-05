¿Marian Sabaté piensa volver con su ex? Esto es lo que dice la presentadora sobre su relación con Ulises Paz

La ruptura de Marian Sabaté con su prometido Ulises Paz, sigue siendo noticia para los medios de comunicación ecuatorianos. La presentadora y ‘reina de la prensa rosa’ reveló a ‘Los Hackers de la Farándula’ que tuvo una conversación con Ulises Paz por videollamada donde él le pide regresar y retomar su compromiso.

Ante esto, muchos se preguntan si Marian volverá con el empresario, a pesar de que él la engañó con otra chica, durante un viaje que hizo a México. La presentadora estuvo de invitada en los hackers y confesó que aunque sí ha conversado con Ulises no tiene planes de volver con él “por mi paz mental”.

“Yo no hice la video llamada, el me la hizo y le conteste porque ya lo he sufrido y llorado. Yo soy de la idea de que hay que ser razonable y volver a hablar, no mejores amigos, pero quería quedar como pana de él”, fueron las primeras palabras que dijo Marian Sabaté en el programa de farándula.

Sin embargo, afirmó que por los momentos no podrá entablar una relación solo de amigos con Ulises porque “ya llegó el nivel de conchudes de querer volver, de querer irse de viaje conmigo, de querer casarse otra vez”, aseguró, haciendo referencia a que el empresario ya llegó de México y, según Marian pretendía llegar a la casa de ella “como si nada hubiera pasado”.

Sabaté reafirmó que no volvería con Ulises Paz y, que esa decisión no la cambiaría “porque es mi paz mental”. Además, añadió que alguien que diga “sus brazos son mi refugio y se va con otra, no tiene paz mental. Los brazos de la preparada para la vida con la que andaba también eran su refugio el fin de semana”.

También mencionó que el empresario es una excelente persona “tiene un buen corazón, pero como pareja es fatal y eso no se discute más”.