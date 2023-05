Así fue el reencuentro de Marián Sabaté y su ex Ulises Paz: ¿Hay posibilidades de regreso?

“El que persevera alcanza” reza un muy tradicional refrán, uno al que tal parece Ulises Paz, el ex novio de Marián Sabaté, le tiene toda la fe, puesto que no le pierde la pista ni por un segundo a la presentadora, ,quien estuvo a tan solo unos días de unir su vida para siempre a él, justo antes de que el escándalo de su infidelidad se filtrara a los medios.

Luego de que las imágenes de su desliz comenzaran a circular por las redes sociales, la ´Reina de la prensa rosa´ se encargó de dar la cara y contar por ella misma al Ecuador entero, que su matrimonio quedaba cancelado, debido a la traición de quien era su prometido, luego de ello, Ulises Paz ha pasado a ser la sombra de Marián Sabaté, quien se ha mostrado firme en su postura de no regresar.

“Ella sabe que yo la amo de verdad”, es lo que se le escucha decir al ex de la ´Reina de la prensa rosa´ quien llegó de sorpresa a un evento en el que se encontraba la presentadora, la cual comunicó hace poco que tal parece que deja la tierra tricolor para ir a Nueva York por un tiempo, para tomar aire fresco, lejos de los medios y también de Ulises Paz.

“Me voy de viaje a Nueva York el lunes, a pasear a descansar. Es mejor llorar en Nueva York que llorar aquí en Guayaquil”, aseguró para las cámaras del programa de ´Los Hackers de la farándula´.

Aunque Sabaté se mostró totalmente indiferente ante la presencia de Ulises, son muchos los que aseguran que la ´Reina´ todavía guarda sentimientos por quien creyó se convertiría en su compañero de por vida. Fue hace tan solo unas semanas, que Sabaté abrió su corazón para los medios, y al ser consultada si Ulises la engañó o no, ella respondió “¡Sí me engañó!”, y prosiguió a mostrar las pruebas; chats, fotografías. Una historia de amor que evidentemente no terminó con un ´felices por siempre´.