Así se enteró Marián Sabaté de la infidelidad por parte de Ulises Paz

La ‘reina prensa rosa’, Marián Sabaté, rompió el silencio luego de conocerse que su boda con el empresario, Ulises Paz, se canceló debido a una infidelidad por parte de él. Entre los detalles que ofreció, fue cómo se enteró de esta situación que confesó estar “mal”.

En el programa ‘Los Hackers de la Farándula’, Sabaté abrió su corazón para decir las cosas claras y “sin pelos en la lengua”. No quiso esconder ni guardarse nada. En su rostro se notó la mezcla de dolor, indignación y coraje que atraviesa.

“Nadie puede decir que estás bien, entregas tu corazón, te enamoras, esperas lo mejor "

Al ser consultada si Ulises la engañó o no, ella respondió “¡Sí me engañó!”, y prosiguió que tiene todas las pruebas como chats, videos y hasta fotos de su exprometido con una chica en la cama.

Contó que Ulises se fue de viaje con una chica a México, cuando a Marián le había dicho que iba a Bogotá a trabajar. “Incluso, le dijo a ella que no estaba conmigo y a mi me dijo que no estaba con ella”.

¿Cómo le descubrió la infidelidad?

La presentadora explicó que Ulises estaba actuando raro. Se le activó su “sexto sentido” y la guinda del pastel fue cuando le dijo que se iba a Colombia “por trabajo”. Pero resulta que amigas y conocidos le enviaron fotografías y videos en los que se lo vio en fiestas con la chica en cuestión.

La exesposa de Ulises sería una de las personas que le envió el material. “Me dijo: ‘para que veas, tu marido con el que te ibas a casar está con otra mujer poniéndote los cachos en México’”

De hecho, en el programa mostraron material, y parte del mismo es el video de una llamada en la que aparece Ulises con la joven en un bar-restaurante. Le preguntan “¿Dónde están?” y él responde: “En Cancún”.

Otra de las imágenes es de la joven acostada en una cama y Ulises sobre ella, que portaba unas gafas oscuras.

“Ese viaje debía hacerlo (Ulises) conmigo (...) Pero no es el fin del mundo porque resurgiré de las cenizas como el Ave Fénix”

¿Ya lo veía venir?

Marián no dudó en revelar que se esperaba este escenario; pues él le había confesado en alguna oportunidad que cuando “se aburre, se desaparece. Y eso fue lo que hizo”.

La expareja ya conversó evidentemente. Él prácticamente lo negó, pero sí le mandó mensajes a Sabaté para que “no lo acabe” en la televisión. Cosa que no hizo porque ella habló desde su verdad y sentimientos.

¿Cuál es el siguiente paso?

“Darle tiempo al tiempo"

Las cosas que Ulises tenía en la casa de Marián ya las retiró.