Alejandra Jaramillo regresa a Instagram: “Les tengo que contar una historia”

Luego de que las redes sociales se ‘incendiaran’ por el beso de Alejandra Jaramillo y Beta Mejía en un concierto, la esmeraldeña no ha publicado ni fotos ni historias en su Instagram, hasta hoy que regresó y dijo que “tenía una historia que contar”.

“Holaaaa, volví, volví. No saben lo que me pasó ayer (...) y no es lo que ustedes creen”, dijo con una sonrisa. “Se me cayó el teléfono de un quinto piso (...) les tengo que contar esa historia, les tengo que echar ese cuento”, agregó y luego respondió a una seguidora que le preguntó: “¿Estás bien?” y ella dijo: ¡Muy (bien)!, gracias por estar pendientes”.

Al final no dijo nada sobre el beso y su supuesto romance con el influencer colombiano.

Alejandra Jaramillo conoció a Beta Mejía por Efraín Ruales:

Recordemos que Ale y Efraín se conocieron en 2018, cuando Jaramillo ingresó al programa matinal En Contacto y en 2020 oficializaron su relación. De hecho, desde el 2016, Ruales grababa con el influencer venezolano, Marko Pérez y su equipo, donde también pertenece Beta.

La amistad que hicieron Marko y Efraín Ruales cosechó buenos frutos, ya que juntos hicieron varios videos de amigas (disfrazados) amor, y relaciones, por lo que desde el 2020, Alejandra ya conocía al equipo de Beta y solo se habrían reencontrado en Miami, donde decidieron juntarse para hacer videos.

El beso de Alejandra Jaramillo y Beta:

La ‘Caramelo’ y el ‘Beta’, fueron captados infraganti, en plena demostración de amor, en pleno concierto, rodeados por una gran cantidad de personas.

Aunque ninguno de los rostros ha confirmado el acercamiento, la filmación que se ha filtrado de manera reciente en las redes sociales, pasa a sumarse a un gran número de indicios y señales que tanto ´Beta Mejía´ como la ´Caramelo´ han ido dejando de a poco y que tanto los internautas como los portales de farándula no han podido pasar por alto.