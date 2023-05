Alejandra Jaramillo conoció a Beta Mejía por medio de Efraín Ruales

Alejandra Jaramillo ha acaparado todos los titulares de la prensa rosa debido a un posible romance con el influencer colombiano, Beta Mejía. Sus seguidores y los que tampoco son, quieren saber a detalle cómo se formó este vínculo, ya que la pareja no ha confirmado ni negado el beso que se dieron en un concierto hace unos días.

Sin embargo, lo que sí se sabe, es que la ‘Caramelo’ ya conocía a Beta desde hace años y no desde que se mudó a Estados Unidos, como algunos han pensado. Y lo curioso de eso, es que la esmeraldeña lo conoció gracias a su exnovio fallecido, Efraín Ruales.

Recordemos que Ale y Efraín se conocieron en 2018, cuando Jaramillo ingresó al programa matinal En Contacto y en 2020 oficializaron su relación. De hecho, desde el 2016, Ruales grababa con el influencer venezolano, Marko Pérez y su equipo, donde también pertenece Beta.

La amistad que hicieron Marko y Efraín Ruales cosechó buenos frutos, ya que juntos hicieron varios videos de amigas (disfrazados) amor, y relaciones, por lo que desde el 2020, Alejandra ya conocía al equipo de Beta y solo se habrían reencontrado en Miami, donde decidieron juntarse para hacer videos.

El beso de Alejandra Jaramillo y Beta:

La ‘Caramelo’ y el ‘Beta’, fueron captados infraganti, en plena demostración de amor, en pleno concierto, rodeados por una gran cantidad de personas.

Aunque ninguno de los rostros ha confirmado el acercamiento, la filmación que se ha filtrado de manera reciente en las redes sociales, pasa a sumarse a un gran número de indicios y señales que tanto ´Beta Mejía´ como la ´Caramelo´ han ido dejando de a poco y que tanto los internautas como los portales de farándula no han podido pasar por alto.

La grabación muestra claramente al creador de contenido acercarse en medio del baile a la que parece ser Alejandra Jaramillo y ahí, le da un beso en los labios, aunque las facciones de la mujer no alcanzan a ser detalladas de manera concreta por la lejanía de la cámara, hay muchos rasgos que coinciden con los de la ecuatoriana, por ejemplo; el tono de cabello, nariz perfilada, sumado al hecho de que al colombiano no se le había visto con nadie en ningún escenario y ahora no para de salir en redes con Alejandra.