¿Es Alejandra Jaramillo? Beta Mejía y la ´Caramelo´ habrían sido captados en un concierto besándose (Video)

Las imágenes que el Ecuador entero estaba esperando, ya salieron a la luz, una demostración de amor en pleno concierto, rodeados por una gran cantidad de personas, daría por sentado un vínculo que hace algunas semanas se viene rumorando, Alejandra Jaramillo y Jonathan Betancourt habrían sido captados besándose en un lugar público.

Aunque ninguno de los rostros ha confirmado el acercamiento, la filmación que se ha filtrado de manera reciente en las redes sociales, pasa a sumarse a un gran número de indicios y señales que tanto ´Beta Mejía´ como la ´Caramelo´ han ido dejando de a poco y que tanto los internautas como los portales de farándula no han podido pasar por alto.

La grabación muestra claramente al creador de contenido acercarse en medio del baile a la que parece ser Alejandra Jaramillo y ahí, le da un beso en los labios, aunque las facciones de la mujer no alcanzan a ser detalladas de manera concreta por la lejanía de la cámara, hay muchos rasgos que coinciden con los de la ecuatoriana, por ejemplo; el tono de cabello, nariz perfilada, sumado al hecho de que al colombiano no se le había visto con nadie en ningún escenario y ahora no para de salir en redes con Alejandra.

Hace tan solo unos días, fue abordado en las instalaciones del gimnasio donde suele entrenar para ser consultado por la relación con la presentadora, una interrogante que respondió de forma esquiva y entre sonrisas picaras. . “No nada, vino a apoyar al equipo, entrenamos en el mismo gimnasio, y vino aquí a mostrar apoyo como todos los que son del gimnasio donde yo entreno, todo el equipo me ha estado aplaudiendo, pero no, la verdad es muy bacán contar con una familia que está ahí presente”, agregó a modo de explicación sobre la presencia de la ´Caramelo´.