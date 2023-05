Beta Mejía, presunto amor de Alejandra Jaramillo envió cariñoso mensaje al Ecuador: Estas fueron sus palabras

Jonathan Betancourt no para de ser titular en los medios del Ecuador, el conocido creador de contenido también llamado ´Beta Mejía´ se instaló por completo en el diccionario y la temática de la farándula ecuatoriana, luego de que su imagen y su corazón, se viese cada vez más ligado a la de una reconocida presentadora oriunda de la tierra guayaquileña, Alejandra Jaramillo.

Y es que bien dicen que “cuando el río suena, es porque piedras trae” y en este caso, este es un caudal que ya desborda en sonido y evidencias, debido a que con el paso de los días, se hace más frecuente, ver una historia, una prenda, o una postal, donde los rostros comparten en mismos escenarios, y no precisamente de trabajo.

Una de las más recientes pronunciaciones que pasa a sumarse como leña de esta hoguera, son unas emotivas palabras que el colombiano dedicó al Ecuador, tras ser abordado para saber la realidad de su vínculo con la panelista de ´Siéntese quien pueda´.

“De antemano Ecuador es un país maravilloso, tuve la oportunidad de estar allá con Marko, hicimos un show increíble, y espero volver para que me den ese cariño que me dieron la última vez”, dijo el ex participante de Desafío Súper Humanos 2018 y también campeón de Crossfit, luego que el reportero le dijese que Ecuador entero le sigue los pasos en este momento, debido a los sonados rumores de relación con la ´Caramelo´, señalaciones que Alejandra Jaramillo no se ha tomado el tiempo de desmentir, un hecho que resulta un tanto extraño, tomando en cuenta la manera tan frontal en como se ha mostrado la presentadora ante las redes en el último tiempo.

https://www.tiktok.com/@ale_jaramillo5/video/7235422735168457989?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7195316898892154373

Antes de hablar del Ecuador, Beta también fue consultado por Alejandra, y aunque al inicio se mostró un tanto a la defensiva sobre el tema, no desmintió el hecho. “No nada, vino a apoyar al equipo, entrenamos en el mismo gimnasio, y vino aquí a mostrar apoyo como todos los que son del gimnasio donde yo entreno, todo el equipo me ha estado aplaudiendo, pero no, la verdad es muy bacán contar con una familia que está ahí presente”, agregó a modo de explicación sobre la presencia de la ´Caramelo´.