¡Siguen las citas de amor! Alejandra Jaramillo y Beta Mejía hacen caso omiso a la farándula y continúan su acercamiento

No dejan ver sus rostros juntos en ninguna postal, pero ya no es algo que se haga necesario, Jonathan Betancourt y Alejandra Jaramillo, se han encargado de alfombrarle el camino a todos los portales de farándula. El influencer y la presentadora no se han pronunciado para confirmar su vínculo, sin embargo, ya no hay quien crea en las “casualidades” de sus encuentros y menos después del viral video de su beso en pleno concierto.

En una de sus más recientes y evidentes publicaciones, el creador de contenido colombiano volvió a delatar a su cita “misteriosa”, pues no necesita arrobar a la ´Caramelo´ quien con solo la postura, las facciones y el diseño de su manicure quedó totalmente en evidencia.

Alejandra Jaramillo quien en los últimos meses se ha caracterizado por ser totalmente frontal en las redes sociales, ha hecho un voto infranqueable de silencio ante la polémica que existe bajo su nombre y que afirma que ya tendría un noviazgo con el ex participante de Desafío Súper Humanos 2018 y también campeón de Crossfit, también conocido como ´Beta´ Mejía, un hecho que llama aún más la atención, pues de no ser cierto ¿por qué no desmentir?

Fue hace tan solo un día, que una reveladora grabación echó por tierra cualquier síntoma de veracidad en las presunciones, una demostración de amor en pleno concierto, rodeados por una gran cantidad de personas, daría por sentado un vínculo que hace algunas semanas se viene rumorando, Alejandra Jaramillo y Jonathan Betancourt habrían sido captados besándose en un lugar público.

Las imágenes levantaron un precedente en la farándula ecuatoriana, quien no saca el nombre de la ´Caramelo´ de sus parrillas de temática, pero la panelista de ´Siéntese quien pueda´ se ha hecho como dice Shakira, “ciega, sorda y muda” ante todas las pronunciaciones en su nombre.