¡Roger Waters en Ecuador! Fecha y duración del concierto en Quito

La sorpresa más grande del año, dentro de la música, se ha confirmado este 25 de mayo. El exintegrante de una de las bandas más representativas del rock (Pink Floyd), Roger Waters, se presentará en el estadio Olímpico Atahualpa (Quito).

Por primera vez en la historia, el compositor y músico británico de 79 años dará un show en territorio ecuatoriano. El espectáculo se realizará el próximo 09 de diciembre en el Coloso del Batán.

Concierto de Roger Waters en Quito Getty imágenes (Angel Manzano/Redferns)

Move Concerts, DG Medios y Sight Concerts presentarán el concierto más grande en la historia del rock en el país desde Bon Jovi en 1995. El evento contará con un despliegue técnico sin precedentes, con sonido cuadrófonico y elementos de última tecnología en el mundo del espectáculo.

Su gira de despedida viene precedida por un extenso tour en las principales ciudades del mundo, para llegar a Quito en el mes de su fundación para así celebrar sus 489 años. Respecto a los precios, localidades, plataforma de venta y beneficios de preventa se dará información en los días siguientes.

Concierto de Roger Waters en Quito Getty (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Duración del concierto

El concierto tendrá una duración de dos horas y media. Los fanáticos podrán disfrutar de éxitos de los principales álbumes de esta banda que revolucionó la música en el siglo XX.

Waters, Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido, interpretará temas como: Another Brick in the Wall, Wish You Were Here y Us and Them, Mother y más.

Concierto de Roger Waters en Quito Concierto en Quito (Juan Naharro Gimenez/WireImage)

Roger Waters es uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, reconocido por su habilidad en la creación de letras significativas y profundas, así como por sus impresionantes actuaciones en vivo. Esta será una oportunidad única para que los fanáticos de Ecuador experimenten su talento en vivo, ya que el artista habría anunciado su retiro de los escenarios.

