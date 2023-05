Roger Waters agota entradas en Argentina y Chile

El exintegrante y cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, ha hecho historia una vez más al agotar todas las entradas para sus conciertos en Argentina y Chile, y se espera lo mismo en el resto de la región. Su gira “This Is Not A Drill” ha sido todo un éxito desde su anuncio y ha llevado a miles de fans a comprar sus entradas con anticipación para no perderse la oportunidad de verlo en vivo por última vez.

Los conciertos de Roger Waters en Argentina se llevarán a cabo el 21 y 22 de noviembre en el estadio de River Plate y en Chile el 25 y 26 de noviembre en el Monumental, recintos emblemáticos de ambos países, que esperan una masiva asistencia de fanáticos de todas las edades y nacionalidades.

La gira “This Is Not A Drill” contará con un repertorio que incluye los éxitos más representativos de la legendaria banda Pink Floyd y algunas de las canciones más importantes de su carrera como solista. Además, la producción del espectáculo incluirá efectos visuales con una puesta en escena única.

Aunque todas las entradas para los conciertos de Roger Waters en ambos países se han vendido, existe la posibilidad que el músico anuncie nuevas fechas en un futuro cercano para poder satisfacer la alta demanda de sus fanáticos.

¡El Ecuador entero espera ser parte de esta gira de despedida!