Roger Waters anuncia conciertos en Latinoamérica

El ex integrante de la legendaria banda Pink Floyd anunció 3 presentaciones en Latinoamérica dentro de su gira mundial This is not a Drill Tour. Entre los países que serán parte de este espectáculo están Argentina, Chile y Uruguay y en los próximos días se espera confirmar más fechas en la región.

Roger Water anuncia conciertos en Latinoamérica

El ex Pink Floyd realizaría una serie de presentaciones en el continente sudamericano a fines del 2023, según se comunicó a través del sitio oficial. Este tour que se suspendió en el 2020 debido a la pandemia inició a mediados del 2022 con varias fechas en Estados Unidos seguido por Europa.

Esta gira sería la última de su carrera artística lo que sellaría su retiro de los escenarios. El show promete, además de una puesta en escena única, temas legendarios de la banda Pink Floyd como Another brick in the wall, Sheep, Wish you were here y Money.

¿Y tú, quisieras que venga a Ecuador?