Hija de Carolina Jaume se cansa de las críticas a su madre y responde a sus seguidores

Rafaella Pimentel es la bella hija de Carolina Jaume y Javier Pimentel quien apenas tiene 15 años. La joven es activa en redes sociales, sobre todo en TikTok publica contenido. Justamente en esa red social defendió a su madre. Una usuaria le había comentado en uno de sus videos. “No te alocarás como tu mamá”, y Rafaella no se quedó callada.

“Normalmente no respondo ese tipo de comentarios porque no me importan, pero creo que ahora es necesario. Ya estoy harta que asumas cosas de mí porque mi mamá o mi papá se equivocaron en algún punto de sus vidas. Entiendan que yo no voy a cometer los mismos errores, he aprendido de ellos y los uso como una guía de vida”, fueron sus primeras palabras.

“Yo amo a mis papás y sé que han cometido errores y los admiro bastante a los dos, sobretodo a mi mamá porque puede sobrepasar esos problemas que tiene y ahorita está feliz y ya, déjenlo ir”, dijo refiriéndose a los problemas mediáticos en los que estuvo envuelta Carolina Jaume y ahora ha encontrado paz y estabilidad luego de la tormenta.

“Todos sometemos errores, tu mamá, tu papá cometen errores, mis papás cometen errores, tu primo, tu amigo, todos cometen errores, incluyéndote. Y tú, ¿quién eres para juzgar?”, finalizó diciendo en su video.

Carolina Jaume al ver el video en el programa “Agárrate” destacó que su hija es una buena niña y muy madura.

“Siempre que cometa yo el error, ella cumple con el mandamiento de honrar padre y madre. Siempre va a defender a su madre, siempre va a estar orgullosa de mí aunque cometa errores, pero yo me siento más orgullosa de ella (...) Esos momentos duros la han forjado como la mujer preparada e independiente, que hace su plata”,

Contó que Rafaella acabó de estar en un festival de coro internacional al que Jaume no pudo asistir, pero estuvo fantástica. “Ella es una bendición”, dijo su orgullosa madre.