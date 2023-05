“No me había hecho la nariz”: Así lucía Carolina Jaume hace 18 años

Carolina Jaume, la rubia despampanante y polémica de la farándula de hoy, alguna vez también necesitó de varios arreglos estéticos, unos que la presentadora no esconde y contrario a ello, revela de manera orgullosa y a modo de broma por sus redes sociales.

Fue en una de sus más recientes historias de Instagram, que Jaume hizo pública un antes que data de hace casi 10 años atrás. La también actriz mostró una de las facetas más antiguas de su trayectoria y con las que podría decirse se abrió paso en el mundo de las cámaras, la de su participación en los reinados de belleza.

Con un cuerpo muy delgado, un conjunto de blazer blanco y un rostro que ella misma reconoció no había sido modificado aún por ningún cirujano, la presentadora de ‘Agárrate’ de Telepremier, presumió de su Carolina 18 años más joven.

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

“Cuando no me había hecho la nariz”, escribió Carolina Jaume, quien actualmente se encuentra brillando como nunca, viviendo quizá una de las etapas más estables de su vida, con una participación muy activa en distintos canales de televisión, una relación estable con su actual novio, Aldo de Genna y con la custodia de lleno, de su hijo Alonso.

Carolina Jaume se ha distanciado por completo de las indirectas que solía publicar por sus redes sociales y podría decirse además que también ha guardado distancia de señalamientos y controversias, una de las polémicas en las que se vio inmiscuida hace muy poco, fue con una de las ex chicas realitys, Melissa Gate, quien básicamente arremetió contra ella, luego de que la Jaume la mencionase por haber hecho un criticado TikTok que iba dirigido a Antonella Moscoso y Renier Izquierdo.

“Cállese señora, la maquillaron mal, mire toda ojitorcida que sale en ese video criticando, primero que todo parce, contrate otro maquillador, otro peinador y otro vestuarista, porque le están haciendo un mal, yo no me atrevería a criticar a una persona como yo, sabiendo como soy yo, con el rabo de paja que usted tiene puerca asquerosa, así que vea yo le recomiendo que me pida disculpas y que se cierre el hocico listo, porque usted con esa facha como de prepago barata, nadie, yo no le prestaría atención, lo que usted dice es puras incoherencias”, fueron las palabras dichas por la colombiana, con las que hace alusión a la Jaume.