“No voy a faltar el respeto a alguien de tercera edad”: Así tildó Jenifer Castro “manzana de la discordia” a Marián Sabaté

Quienes creyeron que la polémica de infidelidad y los fallidos planes de boda de Marián Sabaté, la ´Reina de la prensa rosa´ habían quedado en el pasado, es porque aún no conocen los más recientes detalles de esta controversial historia.

Fue durante la tarde de este lunes 8 de mayo, que la mujer que protagonizó las grabaciones y las fotografías que pusieron punto y final al noviazgo de Ulises Paz y Marián Sabaté, se pronunció para el programa de ´Los Hackers de la farándula´, asegurando que quería mantenerse al margen del tema por respeto, pero en especial si se trataba de “una mujer de la tercera edad”.

“Este tema ha sido uy tedioso. Y créeme que jamás le voy a faltar el respeto a una persona, peor si es una mujer y PEOR si es de la tercera edad. Así que prefiero que no. jajajajaja la verdad como tú dices, dañaría sentimientos y prefiero no hacerlo”, es parte de los mensajes que Santiago Castro expuso como evidencia de la que fue su conversación con Jenifer Castro, por medio de la red social de Instagram, donde la mujer agregó que no fue ella quien subió la grabación donde Ulises aparecía abrazado a ella, en medio del mar.

Pruebas de infidelidad

Fue la misma Marián Sabaté quien acudió al programa de farándula para acabar con los rumores y contar la versión de su historia. Confesó que el motivo para terminar su compromiso fue infidelidad.

Santiago Castro le hizo la pregunta, “¿tu ex novio te engaño o no?”. A lo que ella respondió, “sí me engañó, me fue infiel”. Ella mostró las pruebas, fotos, videos y chats.

La pareja tenía prevista la celebración de su matrimonio para finales del mes de mayo, sin embargo, tras las imágenes que circularon como pólvora en redes, los planes se vinieron abajo.