¡Fotos y videos! Marián Sabaté reveló las pruebas que le enviaron para mostrar la infidelidad de su pareja

Se conoció que la relación de Marián Sabaté llegó a su fin. El mismo Ulises Paz, su exprometido confirmó a “Los Hackers de la farándula” que ya no estaban juntos y ante rumores de infidelidad, él los negó pues dijo que viajó a México y ya no estaba en una relación con la “Reina de la prensa rosa”.

Sin embargo, fue la misma Marián Sabaté que acudió al programa de farándula para acabar con los rumores y contar la versión de su historia. Confesó que el motivo para terminar su compromiso fue infidelidad.

Santiago Castro le hizo la pregunta, “¿tu ex novio te engaño o no?”. A lo que ella respondió, “sí me engañó, me fue infiel”. Ella mostró las pruebas, fotos, videos y chats.

Prometido de Marián Sabaté con otra mujer (Captura de pantalla)

“Si fuera por cualquier otro motivo yo lo contaría porque soy sincera y súper abierta. En las redes sociales está claramente que se fue de viaje con una chica que no soy yo. Incluso le dijo a ella que no estaba conmigo y a mí que no estaba con ella”.

Fue así que llegó a su fin la relación a tan solo un mes de su matrimonio. Ella ni siquiera sabía que estaba en México, Ulises le había dicho que se iba a Colombia a trabajar. “Luego aparece en México y que no sabe cuándo va a volver (...) Hay fotos con esta chica donde se están abrazando, están en la cama. Hay chats de esta chica donde me niega y dice que no está conmigo”, confesó Marián.

Captura de pantalla de las imágenes de 'Los Hackers de la Farándula' ('Los Hackers de la Farándula')

La exesposa de Ulises fue a que le escribió “para que veas, tu marido con el que ibas a casar, está con otra mujer poniéndote los cachos en México”, revelo la presentadora. En el video que mostró de ve una videollamada donde él estaba con ella.

Luego mostró los chats con Ulises donde dice que él anda solo y que un amigo suyo estaba con ella e insiste que anda viajando desde Medellín.