La crush del Metro de Quito: así anunció la colombiana que iba a trabajar en Ecuador

El Metro de Quito, desde su anuncio de creación hasta su reciente funcionamiento comercial, nos ha brindado una “montaña rusa” de emociones. Desde retrasos en su construcción hasta el presentarnos una operadora que ha cautivado a los usuarios de este medio de transporte público.

La oriunda de Medellín, Katherine Munera, es conductora de tren y desde días atrás está en Ecuador cumpliendo un reto más en su vida profesional. Más allá de su belleza, su destreza de operaria destaca y le ha permitido vivir esta oportunidad única de estar detrás de los controles de esta magna obra de la capital de los ecuatorianos.

Fue el pasado 19 de febrero que Katherine anunció esta nueva oportunidad de trabajo. “En este momento no estoy autorizada a brindar mucha información pero pronto les contaré la experiencia que me tienen muy contenta. Para aclarar no me despidieron, no me jubilé. Gracias por esos mensajitos que están dejando”, comentó en un TikTok.

“Contenta por lo que estoy viviendo y por lo que viví en el Metro de Medellín”, agregó. De igual manera en sus redes sociales publicó su primera fotografía en el Metro de Quito el pasado 16 de marzo, en el video de recalcó que cuenta con el apoyo constante de su novio.

Su pasión plasmada en Ecuador

Asimismo se evidenció que uno de sus grandes pasiones, el senderismo, lo está cumpliendo en territorio nacional. Uno de los puntos que ha visitado está el Parque Nacional Cotopaxi donde tuvo que abrigarse para experimentar la caída de nieve.

Empoderamiento

En redes sociales, mujeres han comentado que se sienten orgullosas que otra fémina esté haciendo historia al manejar los vagones del Metro. “Es de Colombia pero ella enseñará a muchas mujeres de Ecuador a empoderarse como ella. Gracias por abrir el campo a las mujeres de Ecuador”, le escribió una usuaria.

