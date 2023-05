A Alejandra Jaramillo no le gusta “el colágeno”: Así describió a su hombre ideal

“Me encanta por lo menos que a mis 30 años, sin importar la edad, la persona que se acerque a mí tenga experiencia”, expresó la presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, durante su intervención en un programa estadounidense.

En los últimos días ‘La Caramelo’, como es conocida, se ha vuelto tendencia por los comentarios emitidos en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, a tal punto que varios internautas han catalogado su discurso como de “doble moral”. Nuevamente, las declaraciones de la esmeraldeña no pasaron desapercibidas.

Siendo coherente con su vivencia, Alejandra reveló la importancia de encontrar una pareja con ‘experiencia’ en la vida. Esto, a lo mejor quiere decir que ella prefiere a los hombres mayores. ¿Cómo le gustan?

“Uno ve la experiencia como parte de la admiración por tu pareja. Que esa persona tenga más experiencia quiere decir que te puede guiar, que te puede llevar hacia un camino, que te puede motivar a muchas cosas más que tal vez tú no has vivido”, expresó la esmeraldeña.

A Alejandra Jaramillo no le gusta el ‘colágeno’

De esta manera, Jaramillo dejó claro que no saldría con alguien muy joven o menor que ella, pues la experiencia se construye con los años. De hecho, cuando uno de sus compañeros le preguntó si mantendría una relación con alguien de 20 años, ‘La Caramelo’ respondió de forma contundente: “20 años no... por favor (...) de 20 años no ha vivido nada”.

Recordemos que su última pareja sentimental, el fallecido presentador Efraín Ruales, era ocho años mayor a ella cuando empezaron su relación.

Además, el padre de su único hijo, también, supera a la presentadora con unos cuantos años. Esto demostraría que a Alejandra Jaramillo le gustan los hombres mayores.

