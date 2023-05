Kike Jav: “Hemos llegado a una mediación con las presentadoras de RTU”

Un video de Kike Jav dio mucha tela que cortar hasta llegar a una polémica con dos presentadoras de RTU, quienes en una entrevista con Kerly Morán hablaron sobre el influencer. Expresiones que Kike Jav rechazó y dijo que sus abogados tomarán cartas en el asunto. Por su parte las presentadores también hablaron a respecto y explicaron que su intención no era ofenderlo, sino se manejó un lenguaje jocoso.

[ Presentadoras responden a Kike Jav y a su padre: “Jamás fue nuestra intención como programa dañarte” ]

Lo que algunas personas se preguntaban era en cómo terminó el tema. En la cuenta de TikTok del estudio Valladares y Montoya, Kike Jav mencionó que están “Contentos porque hemos hablado y llegado a una mediación con las las presentadoras del canal RTU por cierto inconvenientes que tuvimos, van a pedir disculpas públicas como debe de ser. Es más, yo estoy agradecido con el canal RTU”.

Por su parte el abogado, Luis Valladares, hizo un agradecimiento al canal. “Agradecemos la apertura de canal, a través de su representante que ha sabido entender que queríamos solo la paz y respeto”.

¿Cómo empezó la polémica?

En un programa de televisión hablaron sobre Kike Jav y la polémica generada con la influencer Kerly Morán. Durante esta conversación una presentadora se refirió al creador de contendido como “mudo”. Su padre también reaccionó. “En este programa se han dedicado a comunicar en términos muy hirientes y duros a una persona que no estuvo presente”.

¿Qué dijeron en el programa?

¿Sobre qué parte del programa se refieren? En una dinámica de pregunta o desafío, la presentadora Bella Luz Querevalu le dijo “por qué hiciste show con él, hay tantos hombres guapos, justo el más flaco y el más majadero”.

Luego en un desafío, la también locutora llamó a su hermana para hacerle una broma, que volvió con Kike Jav, Angie Parra le dice “es broma, es broma. No va a volver con ese mudo ni a la esquina”. Luego Querevalu dijo “Ni tu hermana lo quiere, nadie le quiere, pobre hombre”.

Luego del pronunciamiento de Kike mostrando su malestar, Angie Parra y Bella Luz Querevalu también se pronunciaron.

Ellas explicaron el contexto de la situación. Bella afirmó sentirse afectada por el “hate” que ha recibido en redes sociales, sobretodo porque su madre ha leído comentarios crueles.

“Yo no me dedico a eso, a la controversia, porque tal vez tus papás están acostumbrados a todo este show mediático, mi familia no. Mi mamá tiene diabetes y ayer me llamó llorando porque veía que me ponían que me querían matar, que soy una travesti, que soy un asco de persona, que soy un asco de mujer. Eso a mí no me afecta, pero me duele por mi mamá”, dijo Bella Luz Querevalu.

Angie Parra aclaró algunos puntos. “En mi caso muy personal, me referí a Kike con la palabra mudo. Según la RAE, es una persona privada de la facultad de habla (a la que no me refería). La otra definición es adjetivo de muy silencioso o callada habitual o momentáneamente y reitero que Kike Jav es una persona que tiene esta condición porque cuando entra a un set ni saludaba, cuando se le preguntaba un montón de cosas ni respondía, pero cuando le conviene sacan la artillería pesada y manipula la información, cosa que nosotras no hacemos”.

Finalmente, Bella le hizo una invitación a Kike y a su padre a comunicarse, pero sin cámaras ni show. “Te pido disculpas. ¿Te dije algo que te lastimó, se cortó tu vida con esto? Te pido mil disculpas Kike y a su familia también, pero yo no sé cuál era el fin de todo esto, quién se benefició?”.